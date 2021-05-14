Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева

Москва, 14 мая. Дизайнер одежды Аника Керимова опровергла обвинения в свой адрес от представителей Вячеслава Зайцева в том, что она якобы хочет распиариться на имени тяжелобольного модельера.

Зайцев страдает от болезни Паркинсона. Его окружает компания друзей, которые вызывают подозрения у знакомых модельера. Известно, что его Дом моды терпит убытки. Керимова предложила свою помощь и заявила о готовности выкупить компанию, за что ее обвинили в пиаре.

Заместитель гендиректора Дома моды Зайцева Расул Ахмедов, по его словам, выяснил, что финансовое состояние Керимовой оставляет желать лучшего. Он утверждает, что дизайнер даже свою квартиру в Апрелевке в Подмосковье выкупить может. Она ответила, что все сказанное Ахмедовым — ложь, а недвижимости в Апрелевке у нее нет.

«Честно говоря, я даже не хочу комментировать всю эту чушь, которую прочитала. Все заявления этого человека свидетельствуют лишь о том, что Вячеслава Зайцева, на творчестве которого я выросла и которым всегда восхищалась, окружают дилетанты», — цитирует дизайнера «Собеседник».

В начале апреля стало известно о проверке, которую ведут правоохранители в отношении группы людей, окружающих тяжелобольного Зайцева. Их подозревают в использовании модельера для личного обогащения.