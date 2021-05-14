Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»

Москва, 14 мая. Участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала подписчикам в Instagram, как ведутся съемки самого скандального проекта российского телевидения.

Вот уже почти месяц популярное реалити идет на канале «Ю». Участниками обновленной телестройки стали не только звезды проекта, но и новые герои. Алена Рапунцель, как и другие «старички», тоже вернулась в шоу.

Она откровенно общается с подписчиками и часто рассказывает о закулисье программы. Например, Рапунцель показала, как за ними постоянно «следят» видеокамеры, которые есть практически в каждом помещении на «поляне».

«Вот они, те самые камеры, которые снимают нас 24/7. А это камера ночной съемки. Она работает, когда выключается свет. А в эфире вы видите черно-белое все. Смогли бы так жить?» — написала участница телестройки в Instagram Stories.

Обязательным условием также является ношение микрофона. Его отсутствие равняется исключению из проекта, пошутила Рапунцель. Звезда «Дома-2» рассказала, что сложнее всего приходится, когда нужно резко собираться на лобное место или другое мероприятие. Об этом оповещают через громкоговорители, не предупреждая заранее. При этом участники могут лежать в кроватях и отдыхать.

Еще до того как новый «Дом-2» стартовал на канале «Ю», Рапунцель порадовала фолловеров, показав им интерьер кухни на «поляне». Кадры она выложила в Stories.