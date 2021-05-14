Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца

Саранск, 14 мая. Саранский суд заключил экс-заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки.

Меркушкин — сын экс-главы Мордовии. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка СКР сообщает, что бывший зампредседателя правительства республики заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки в размере 7 миллионов рублей.

Накануне Меркушкина, задержанного в Шереметьеве при попытке вылететь в Минск, перевезли в Саранск. В его отношении возбудили уголовное дело о даче взятки. Продолжается расследование