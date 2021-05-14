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14 мая 21:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
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Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации

Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 14 мая. Новая откровенная фотография певицы Ольги Бузовой разозлила фанатов. Звезда «Дома-2» надеялась вызвать восхищение фолловеров, однако получилось наоборот.

Новую фотографию артистка опубликовала спустя время после того, как была экстренно прооперирована в одной из столичных клиник. Певица пропала из соцсетей 5 мая, а позже сообщила, что ей было плохо, так и не назвав диагноз. Сейчас кумир россиян уже дома и даже публикует откровенные фотографии, чем сильно злит свою аудиторию.

На снимке поющая ведущая позирует, прикрывшись клетчатой простыней, чуть приоткрывая грудь. Волосы Бузовой аккуратно уложены локонами, образ она дополнила стразами на лбу. Фолловеры артистки отметили, что она слишком быстро «выздоровела» и вернулась к подобным фотографиям. Некоторые уверены, что вся история болезни была пиар-ходом.

«Еще пару дней назад скорбела и рыдала. И уже оголилась. Все по классике»;

«Сразу после госпитализации и сразу разделась. Главное — вовремя заработать популярности и привлечь внимание»;

«Оль, хоть бы постыдилась, чесслово, Слишком уж быстро здоровенькая вдруг оказалась, аж противно», — резко прокомментировали подписчики снимок звезды проекта «Дом-2».

Историк моды Александр Васильев в своем интервью раскрыл феномен популярности поющей ведущей. Он уверен, что славу Ольга Бузова заработала исключительно благодаря разводу с футболистом Дмитрием Тарасовым, заручившись тем самым поддержкой миллионов женщин.

здоровье instagram бузова
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Все новости / Шоу-бизнес / Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
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