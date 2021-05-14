Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации

Москва, 14 мая. Новая откровенная фотография певицы Ольги Бузовой разозлила фанатов. Звезда «Дома-2» надеялась вызвать восхищение фолловеров, однако получилось наоборот.

Новую фотографию артистка опубликовала спустя время после того, как была экстренно прооперирована в одной из столичных клиник. Певица пропала из соцсетей 5 мая, а позже сообщила, что ей было плохо, так и не назвав диагноз. Сейчас кумир россиян уже дома и даже публикует откровенные фотографии, чем сильно злит свою аудиторию.

На снимке поющая ведущая позирует, прикрывшись клетчатой простыней, чуть приоткрывая грудь. Волосы Бузовой аккуратно уложены локонами, образ она дополнила стразами на лбу. Фолловеры артистки отметили, что она слишком быстро «выздоровела» и вернулась к подобным фотографиям. Некоторые уверены, что вся история болезни была пиар-ходом.

«Еще пару дней назад скорбела и рыдала. И уже оголилась. Все по классике»; «Сразу после госпитализации и сразу разделась. Главное — вовремя заработать популярности и привлечь внимание»; «Оль, хоть бы постыдилась, чесслово, Слишком уж быстро здоровенькая вдруг оказалась, аж противно», — резко прокомментировали подписчики снимок звезды проекта «Дом-2».

Историк моды Александр Васильев в своем интервью раскрыл феномен популярности поющей ведущей. Он уверен, что славу Ольга Бузова заработала исключительно благодаря разводу с футболистом Дмитрием Тарасовым, заручившись тем самым поддержкой миллионов женщин.