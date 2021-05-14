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14 мая 22:55
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новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
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«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
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Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев

  /   Обновлено: 14 мая 2021 21:53
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 14 мая. В столице ЦАР состоялась премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист». Это первая художественная кинокартина, озвученная на государственный язык республики — санго.

Кинопоказ прошел на центральном стадионе города. Тысячи жителей республики пришли посмотреть на совместное творчество России и ЦАР. Организаторы мероприятия подарили местным жителям футболки и раздали флаеры. На них изображен постер киноновинки.

Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
Федеральное агентство новостей  / 

В основу фильма легли реальные события, происходящие в республике. Он повествует о помощи, которую инструкторы из РФ оказывают правительственной армии.

На мероприятии присутствовали известные африканские деятели и гости из России. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей приняли участие в торжестве, приуроченному к премьере кинокартины.

В рамках пресс-конференции Иванов и Шугалей выразили крайнюю озабоченность в связи с последними действиями Франции и ООН, направленными на дестабилизацию ситуации в ЦАР. Также они осудили информационные вбросы французских СМИ, в которых авторы пытаются дискредитировать Россию и ее деятельность в Центральноафриканской Республике.

Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
Федеральное агентство новостей  / 

Граждане, комментируя это событие, выражают благодарность Вооруженным силам ЦАР (FACA) и России за возвращение мирной жизни в страну. Подготовленные российскими инструкторами войска FACA смогли нейтрализовать действовавшие в стране бандформирования и обеспечить возможность развития национальной экономики.

В 2018 году Российская Федерация и Центральноафриканская Республика подписали соглашение о военном сотрудничестве. По согласованию с Комитетом Совета Безопасности ООН, Москва командировала 235 инструкторов для подготовки солдат местной армии FACA.

В период разгула бандитизма Россия направила в ЦАР еще 300 инструкторов по запросу местных властей. Правительство африканского государства в соответствии с международным правом обратилось к союзнику за помощью в трудный момент.

К началу декабря 2020 года российские специалисты обучили более четырех тысяч военнослужащих и сотрудников других силовых структур республики. Россияне строго соблюдают положения резолюции СБ ООН. Все несоответствия с резолюцией в отношении ЦАР, показанные в фильме, являются художественным вымыслом.

турист премьера цар
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