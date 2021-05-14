Банги, 14 мая. В столице ЦАР состоялась премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист». Это первая художественная кинокартина, озвученная на государственный язык республики — санго.

Кинопоказ прошел на центральном стадионе города. Тысячи жителей республики пришли посмотреть на совместное творчество России и ЦАР. Организаторы мероприятия подарили местным жителям футболки и раздали флаеры. На них изображен постер киноновинки.

Федеральное агентство новостей /

В основу фильма легли реальные события, происходящие в республике. Он повествует о помощи, которую инструкторы из РФ оказывают правительственной армии.

На мероприятии присутствовали известные африканские деятели и гости из России. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей приняли участие в торжестве, приуроченному к премьере кинокартины.

В рамках пресс-конференции Иванов и Шугалей выразили крайнюю озабоченность в связи с последними действиями Франции и ООН, направленными на дестабилизацию ситуации в ЦАР. Также они осудили информационные вбросы французских СМИ, в которых авторы пытаются дискредитировать Россию и ее деятельность в Центральноафриканской Республике.

Федеральное агентство новостей /

Граждане, комментируя это событие, выражают благодарность Вооруженным силам ЦАР (FACA) и России за возвращение мирной жизни в страну. Подготовленные российскими инструкторами войска FACA смогли нейтрализовать действовавшие в стране бандформирования и обеспечить возможность развития национальной экономики.

В 2018 году Российская Федерация и Центральноафриканская Республика подписали соглашение о военном сотрудничестве. По согласованию с Комитетом Совета Безопасности ООН, Москва командировала 235 инструкторов для подготовки солдат местной армии FACA.

В период разгула бандитизма Россия направила в ЦАР еще 300 инструкторов по запросу местных властей. Правительство африканского государства в соответствии с международным правом обратилось к союзнику за помощью в трудный момент.

К началу декабря 2020 года российские специалисты обучили более четырех тысяч военнослужащих и сотрудников других силовых структур республики. Россияне строго соблюдают положения резолюции СБ ООН. Все несоответствия с резолюцией в отношении ЦАР, показанные в фильме, являются художественным вымыслом.