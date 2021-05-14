Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Москва, 14 мая. Журналистка, fashion-эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко рассказала о трендовых брюках этого сезона, которые должны быть в гардеробе каждой женщины.

Героиней нового выпуска стала 54-летняя Гюльнара. Благодаря стилистам она преобразилась и заметно помолодела. В одном из образов эксперты использовали черные брюки клеш. По словам Хромченко, мода циклична, поэтому сейчас в тренде то, что женщины носили 25 лет назад.

Дети Гюльнары, увидев преобразившуюся мать, высмеяли ее образ, так как от подобных брюк они давно пытаются избавиться. Fashion-эксперт предостерегла от этой ошибки.

«Брюки, от которых вы в нынешнем сезоне избавляться не должны, а должны купить себе такие же, потому что мода возвращается», — заметила стилист.

Ранее ведущий культовой программы о моде Александр Васильев в интервью Надежде Стрелец рассказал, как на его место хотели поставить другого модельера. Продюсеры шоу выбирали между Андреем Бартеневым и Валентином Юдашкиным. Но в итоге ведущим проекта остался историк моды.