Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил

Общество не должно смотреть на могильщиков как на сектантов или мафиози — они тоже люди и тоже любят развлекаться. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

В Новосибирске 14 мая в рамках выставки «Некрополь — Сибирь 2021» состоялся первый в России чемпионат по скоростной копке могил. В нем приняли участие восемь команд (по два человека в каждой) из пяти российских регионов. Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Кроме соответствия размерам и скорости, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. В качестве измерительной единицы применялся гроб.

Лучше всего с задачей справились отец и сын: Вадим и Сергей Головановы из Омской области, которые получили главный приз размером в 30 тысяч рублей. Могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды.

Барецкий не впечатлился достижением Вадима и Сергея.

«Это, скорее, любительский результат, — подчеркнул эксперт. — Я сам в 90-е этим занимался, и у меня в то время был напарник по кличке Бульдозер: он за смену выкапывал целых пять могил! Приходил рано утром на кладбище и начинал копать ямы — очень любил это дело. Начальство его очень ценило, а я удивлялся и завидовал».

По воспоминаниям президента Союза профессиональных ритуальных агентов, Бульдозер был невысоким и коренастым — «реально как землеройка».

«Справлялся даже с самыми «тяжелыми» ямами, — отметил собеседник ФАН. — Могилы ведь не всегда копаются одинаково: все зависит от грунта, плюс в земле может быть корневище, которое придется вырубать топором. А зимой, так вообще, нужно землю замерзшую растапливать: для этого на место будущей могилы кладется железный лист, на котором разводится костер. Через некоторое время грунт оттаивает, и вот уже тогда можно копать яму».

Барецкий убежден, что у участников чемпионата по скоростной копке могил были идеальные условия для работы: теплая и мягкая земля.

«Бульдозер бы за один день там накопал ям для целого города, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — А эти «победители» целых 38 минут возились. К тому же их было двое!»

Эксперт выразил надежду, что «соревновательные могилы» были в итоге закопаны обратно.