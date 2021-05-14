Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 22:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
Все новости
14 мая 22:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
Все новости

Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил

Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr Telegram / Раньше всех. Ну почти / фото из личного архива Стаса Борецкого

Общество не должно смотреть на могильщиков как на сектантов или мафиози — они тоже люди и тоже любят развлекаться. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

В Новосибирске 14 мая в рамках выставки «Некрополь — Сибирь 2021» состоялся первый в России чемпионат по скоростной копке могил. В нем приняли участие восемь команд (по два человека в каждой) из пяти российских регионов. Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Кроме соответствия размерам и скорости, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. В качестве измерительной единицы применялся гроб.

Лучше всего с задачей справились отец и сын: Вадим и Сергей Головановы из Омской области, которые получили главный приз размером в 30 тысяч рублей. Могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды.

Барецкий не впечатлился достижением Вадима и Сергея.

«Это, скорее, любительский результат, — подчеркнул эксперт. — Я сам в 90-е этим занимался, и у меня в то время был напарник по кличке Бульдозер: он за смену выкапывал целых пять могил! Приходил рано утром на кладбище и начинал копать ямы — очень любил это дело. Начальство его очень ценило, а я удивлялся и завидовал».

По воспоминаниям президента Союза профессиональных ритуальных агентов, Бульдозер был невысоким и коренастым — «реально как землеройка».

«Справлялся даже с самыми «тяжелыми» ямами, — отметил собеседник ФАН. — Могилы ведь не всегда копаются одинаково: все зависит от грунта, плюс в земле может быть корневище, которое придется вырубать топором. А зимой, так вообще, нужно землю замерзшую растапливать: для этого на место будущей могилы кладется железный лист, на котором разводится костер. Через некоторое время грунт оттаивает, и вот уже тогда можно копать яму».

Барецкий убежден, что у участников чемпионата по скоростной копке могил были идеальные условия для работы: теплая и мягкая земля.

«Бульдозер бы за один день там накопал ям для целого города, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — А эти «победители» целых 38 минут возились. К тому же их было двое!»

Эксперт выразил надежду, что «соревновательные могилы» были в итоге закопаны обратно.

«Иначе просто зря дырок в земле понаделали, — заметил собеседник ФАН. — Зря покалечили и испортили природу».

видео конкурс могилы ритуальные услуги барецкий
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 403482 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 119541 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 116660 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 83150 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Происшествия 44466 12 мая 2021
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Все новости / Общество / Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
Рейтинг@Mail.ru