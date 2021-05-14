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14 мая 22:54
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новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
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21:13
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Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера

Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
Global Look Press  /  Nathan Denette/CP

Сегодня американскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Роберту Земекису исполнилось 69 лет. Постановщик известен почти каждому своими культовыми картинами, снискавшими народную любовь.

Знаковая трилогия «Назад в будущее», революционный для своего времени «Кто подставил кролика Роджера», трогательный «Форрест Гамп»… Однако в фильмографии кинодела достаточно и других работ, ярко иллюстрирующих его творческий подход. По такому случаю ФАН вспоминает неочевидные, но прекрасные примеры работ режиссера.

Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
Кадр из фильма «Контакт»  / 

Контакт (Contact, 1997)

Психологический сай-фай, достоверность которого признала сама NASA. Что совсем не удивительно, если учесть, что основой картины стал одноименный роман выдающегося популяризатора науки Карла Сагана. Историю о женщине-ученой, столкнувшейся с внеземной цивилизацией, Земекис согласился ставить на жестких условиях. Так, он хотел самостоятельно подобрать актеров и полностью руководить окончательным монтажом картины без вмешательства студии. Старания определенно окупились: вдумчивая и неспешная фантастика и сегодня вдохновляет новое поколение режиссеров-интеллектуалов.

Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
Кадр из фильма «Изгой»  / 

Изгой (Cast Away, 2000)

Немногие в курсе, что легендарная драма, номинированная на «Оскар», — дело рук именно Земекиса. Конечно, зрители в большей степени запомнили блестящий актерский перформанс Тома Хэнкса, и это справедливо. Кстати, ради результата производство картины приостанавливали на целый год, чтобы исполнитель главной роли мог потерять почти 20 килограммов веса и отрастить густую шевелюру. Вообще, в борьбе за достоверность — раз уж речь идет про фильм о выживании — все средства хороши. Так, главный сценарист ленты Уильям Бройлес провел неделю на необитаемом острове, где разводил костер, собирал кокосы и питался рыбой. Там же он нашел знаменитый волейбольный мяч, который впоследствии стал полноправным героем фильма. А один из трех мячей, что были задействованы в съемках, позже ушел с молотка за $18 400.

Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
Кадр из фильма «Беовульф»  / 

Беовульф (Beowulf, 2007)

Настоящий мастер не боится браться за разные жанры. В середине нулевых Земекис представил публике драматичное и высокотехнологичное на тот момент фэнтези, действие которого разворачивается в Дании VI века. В полностью компьютерную картину режиссер затащил голливудских звезд первой величины: Анджелину Джоли, Энтони Хопкинса, Джона Малковича, Робин Райт. Однако это не помогло мрачному эпику за $70 миллионов получить восторженные оценки. Хотя в качестве своеобразного творческого эксперимента это смотрится неплохо.

Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
Кадр из фильма «Прогулка»  / 

Прогулка (The Walk, 2015)

Поистине головокружительная и перехватывающая дыхание картина о французском канатоходце Филиппе Пети. Смельчак известен тем, что в 1974 году совершил проход по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Земекис горел идеей поставить фильм целых 10 лет, а в роли трюкача видел исключительно актера Джозефа Гордон-Левитта. Кстати, в ходе подготовки к фильму Пети лично обучал исполнителя роли искусству жонглирования и ходьбы по канату. И пусть самому трюку в кино отводится не так много хронометража, история отличается особенным авантюрным духом и захватывает все внимание зрителя, несмотря на отсутствие обильных спецэффектов.

Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
Кадр из фильма «Союзники»  / 

Союзники (Allied, 2016)

Чувственная шпионская драма с очаровательными Марион Котийяр и Брэдом Питтом в главных ролях многим справедливо напомнило легендарную «Касабланку» 1942 года. Собственно, военные мелодрамы того периода и послужили вдохновением для создания костюмов в фильме, отлично работающих на его атмосферу и антураж. Любовная драма об испытании чувств войной и правдой получила смешанные оценки кинокритиков, что не помешало ей остаться одной из самых ярких картин творческого сезона.

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