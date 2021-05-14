Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера

Сегодня американскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Роберту Земекису исполнилось 69 лет. Постановщик известен почти каждому своими культовыми картинами, снискавшими народную любовь.

Знаковая трилогия «Назад в будущее», революционный для своего времени «Кто подставил кролика Роджера», трогательный «Форрест Гамп»… Однако в фильмографии кинодела достаточно и других работ, ярко иллюстрирующих его творческий подход. По такому случаю ФАН вспоминает неочевидные, но прекрасные примеры работ режиссера.

Кадр из фильма «Контакт» /

Контакт (Contact, 1997)

Психологический сай-фай, достоверность которого признала сама NASA. Что совсем не удивительно, если учесть, что основой картины стал одноименный роман выдающегося популяризатора науки Карла Сагана. Историю о женщине-ученой, столкнувшейся с внеземной цивилизацией, Земекис согласился ставить на жестких условиях. Так, он хотел самостоятельно подобрать актеров и полностью руководить окончательным монтажом картины без вмешательства студии. Старания определенно окупились: вдумчивая и неспешная фантастика и сегодня вдохновляет новое поколение режиссеров-интеллектуалов.

Кадр из фильма «Изгой» /

Изгой (Cast Away, 2000)

Немногие в курсе, что легендарная драма, номинированная на «Оскар», — дело рук именно Земекиса. Конечно, зрители в большей степени запомнили блестящий актерский перформанс Тома Хэнкса, и это справедливо. Кстати, ради результата производство картины приостанавливали на целый год, чтобы исполнитель главной роли мог потерять почти 20 килограммов веса и отрастить густую шевелюру. Вообще, в борьбе за достоверность — раз уж речь идет про фильм о выживании — все средства хороши. Так, главный сценарист ленты Уильям Бройлес провел неделю на необитаемом острове, где разводил костер, собирал кокосы и питался рыбой. Там же он нашел знаменитый волейбольный мяч, который впоследствии стал полноправным героем фильма. А один из трех мячей, что были задействованы в съемках, позже ушел с молотка за $18 400.

Кадр из фильма «Беовульф» /

Беовульф (Beowulf, 2007)

Настоящий мастер не боится браться за разные жанры. В середине нулевых Земекис представил публике драматичное и высокотехнологичное на тот момент фэнтези, действие которого разворачивается в Дании VI века. В полностью компьютерную картину режиссер затащил голливудских звезд первой величины: Анджелину Джоли, Энтони Хопкинса, Джона Малковича, Робин Райт. Однако это не помогло мрачному эпику за $70 миллионов получить восторженные оценки. Хотя в качестве своеобразного творческого эксперимента это смотрится неплохо.

Кадр из фильма «Прогулка» /

Прогулка (The Walk, 2015)

Поистине головокружительная и перехватывающая дыхание картина о французском канатоходце Филиппе Пети. Смельчак известен тем, что в 1974 году совершил проход по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Земекис горел идеей поставить фильм целых 10 лет, а в роли трюкача видел исключительно актера Джозефа Гордон-Левитта. Кстати, в ходе подготовки к фильму Пети лично обучал исполнителя роли искусству жонглирования и ходьбы по канату. И пусть самому трюку в кино отводится не так много хронометража, история отличается особенным авантюрным духом и захватывает все внимание зрителя, несмотря на отсутствие обильных спецэффектов.

Кадр из фильма «Союзники» /

Союзники (Allied, 2016)

Чувственная шпионская драма с очаровательными Марион Котийяр и Брэдом Питтом в главных ролях многим справедливо напомнило легендарную «Касабланку» 1942 года. Собственно, военные мелодрамы того периода и послужили вдохновением для создания костюмов в фильме, отлично работающих на его атмосферу и антураж. Любовная драма об испытании чувств войной и правдой получила смешанные оценки кинокритиков, что не помешало ей остаться одной из самых ярких картин творческого сезона.