Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста

Лондон, 14 мая. Бывший возлюбленный исполнителя Джорджа Майкла, экс-спортсмен Кенни Госс получит часть наследства певца. Родственники покойного пошли с ним на соглашение.

Благодаря помощи высококвалифицированных адвокатов бывшему бойфренду певца удалось доказать, что артист помогал ему финансово даже после расставания. Мужчины были вместе почти 15 лет и расстались в 2011 году. Последние пять лет своей жизни музыкант встречался с известным парикмахером Фади Фавазом.

После своей смерти в декабре 2016 года Майкл оставил наследство на сумму почти 10 миллиардов рублей своим сестрам и отцу. Тогда Госс подал в суд и потребовал себе часть из этих денег. Спустя годы семья наконец пошла на мировую и заключила сделку. По информации инсайдеров Daily Mail, 62-летний мужчина будет получать порядка 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

В России аналогичная война за наследство происходит между семьей покойной певицы Валентины Легкоступовой и ее вдовцом яхтсменом Юрием Фирсовым. Известная певица Наталья Штурм в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, что третий муж Легкоступовой никак не может распоряжаться ее наследством без решения суда.