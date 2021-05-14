Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом

Киев, 14 мая. Теннисистка Даяна Ястремская нашла весьма неожиданное объяснение попаданию в ее организм запрещенных препаратов.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, временно отстраненная от турниров после положительного допинг-теста, довольно необычно объяснила попадание в организм местеролона. Как сообщает Spiegel, во время первого слушания спортивного арбитражного суда (CAS) она заверила, что причиной появления допинга стал половой контакт с бывшим бойфрендом. Примечательно, что по данным издания, молодой человек обвинения отверг. Ястремская не выступает на соревнованиях с 24 ноября 2020 года.

Ранее российский арбитр Сергей Лапочкин был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. Об этом сообщили сотрудники службы коммуникаций РФС.