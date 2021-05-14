В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе

Луганск, 14 мая. ВСУ разместили в девяти населенных пунктах возле линии соприкосновения в Донбассе 19 единиц бронетехники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным разведки республики, за минувшую неделю подразделения ВСУ разместили 19 единиц военной техники в жилых массивах населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории, нарушив третий пункт дополнительных мер по перемирию в регионе.

Филипоненко уточнил, что факт размещения техники был зафиксирован наблюдателями ОБСЕ в ежедневных отчетах. Он также подчеркнул, что ВСУ препятствуют работе БПЛА миссии, чтобы не допустить ее обнаружения.

По его словам, оборонное ведомство ЛНР выявило работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Раевка, Орехово, Счастье и Светлодарск.