Москва, 14 мая. Решение Незалежной прекратить прикладывать усилия к аресту украинского политика Виктора Медведчука будет означать потерю лица властями, считает политтехнолог Василий Стоякин.

Эксперт отреагировал на речь президента России Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на «зачистку политического поля» Незалежной в связи с арестом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин дал комментарий RT.

«Медведчука не удалось просто так взять и посадить в тюрьму... Раз не посадили, то, скорее всего, нет такой возможности», — отметил политолог.