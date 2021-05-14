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14 мая 21:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
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Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука

Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
stoyakin.org.ua

Москва, 14 мая. Решение Незалежной прекратить прикладывать усилия к аресту украинского политика Виктора Медведчука будет означать потерю лица властями, считает политтехнолог Василий Стоякин.

Эксперт отреагировал на речь президента России Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на «зачистку политического поля» Незалежной в связи с арестом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин дал комментарий RT.

«Медведчука не удалось просто так взять и посадить в тюрьму... Раз не посадили, то, скорее всего, нет такой возможности», — отметил политолог.

Ранее ситуацию с украинским политиком прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Бывший парламентарий предрек тотальную зачистку оппозиции в Незалежной.

путин медведчук стоякин
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Все новости / Политика / Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
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