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Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
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Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
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Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР

  /   Обновлено: 14 мая 2021 21:20
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 14 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан выступили на центральном стадионе столицы ЦАР в рамках премьеры фильма «Турист» о деятельности российских инструкторов.

Они призвали собравшихся объединиться и, не взирая на религиозные взгляды, вместе бороться против бандитов.

Шугалей напомнил, что он с Суэйфаном вместе попал в плен и был заточен в тюрьме «Митига», где с ними обращались абсолютно одинаково, несмотря на то, что он христианин, а его коллега — мусульманин.

«На самом деле меня и Самера похитили обычные бандиты. Потому что сидели мы в тюрьме вместе, и для похитивших нас не имело никакого значения, что я христианин, а мой друг мусульманин. Я не зря начал свою речь с этой не самой приятной страницы моей биографии. Я хотел донести до жителей ЦАР, что нет религиозной вражды в мире, есть бандиты, которые используют веру людей для оправдания своих преступлений», — заявил Шугалей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей
Федеральное агентство новостей  / 

Самер Суэйфан также отметил, что боевики не обращали внимания ни на национальность заключенных, ни на их вероисповедание. Также вспомнил фильмы, снятые в России, пока они вместе с социологом находились в заточении и выразил надежду, что первая российско-центральноафриканская картина поможет сплотить жителей ЦАР перед общим врагом.

«Хочу тоже повторить, что фильмы, которые сняли о нас, очень помогли нашему освобождению. Поэтому я верю, что фильм «Турист» поможет вашей стране собраться, объединиться и не воевать друг против друга», — сказал он.

Пользуясь случаем Суэйфан поздравил всех мусульман ЦАР с прошедшими праздниками, а также пожелал им удачи и процветания.

Самер Суэйфан
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее в Банги состоялась пресс-конференция «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам», на которой выступил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Он подчеркнул, что разгром вооруженных группировок, действовавших на территории ЦАР, подтверждает успешное выполнение российскими инструкторами возложенной на них задачи — обучения личного состава национальной армии. Он объяснил, что развернувшаяся в западных СМИ кампания по очернению достижений ВС республики и специалистов из РФ призвана вернуть ЦАР в состояние непрекращающегося конфликта.

«Это делается для того, чтобы каким-то образом всю ситуацию повернуть вспять, чтобы заново не развиваться экономически, а заниматься теми проблемами, которые были. Так что только вперед», — резюмировал Александр Иванов.

Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

турист цар шугалей
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