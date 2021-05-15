Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР

Банги, 14 мая. Межконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому» прошел в столице Центральноафриканской Республики в рамках премьерного показа фильма «Турист» о работе российских инструкторов.

На мероприятии обсуждались вопросы работы с молодежью и социального взаимодействия религиозных учреждений с обществом в современном мире. Собравшиеся представители различных конфессий, представленных в ЦАР показали, что диалог сторонников разных религий — это основа мира и дружбы между людьми.

Но не менее важной частью программы стало обсуждение фильма совместного производства РФ и ЦАР, отразившего вклад России в возвращение мира жителям ЦАР.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Выступавший на круглом столе представитель съемочной группы «Туриста» заявил, что для российских специалистов было честью принять участие в съемках картины о взаимопомощи двух стран и дружбе народов, закаленной тяжелыми испытаниями.

«Мы искренне восхищены мужеством центральноафриканцев в их стремлении к миру», — заявил он.

Кинематографист отметил, что создание картины не было легким делом. Минимальное количество компьютерной графики, международный актерский состав и специфические условия съемок стали серьезным испытанием для съемочной группы. Но самоотдача, с которой подошли к процессу центральноафриканские партнеры, воодушевила россиян.

«Хотим, чтобы вы знали, что вы талантливы, трудолюбивы и профессиональны. С вами было очень приятно работать! Мы сталкивались с разными актерами, но ваши — настоящие таланты», — отметил участник встречи.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Представитель съемочной группы от РФ особенно отметил работу исполнителя роли президента Фостен-Арканжа Туадера актера Бьян Веню. Марка Армеля, сыгравшего беглого Бозизе. А также Кристель Гуанжика, которая передала зрителю всю боль матерей ЦАР.

«В знак нашей глубокой признательности к центральноафриканскому народу я уполномочен передать правительству республики сертификат с правами на этот фильм. Спасибо», — завершил выступление российский кинематографист.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Картина «Турист» основана на реальной работе инструкторов из РФ, которые занимаются обучением вооруженных сил ЦАР (FACA) с 2018 года. Тогда в республику по приглашению властей и с ведома ООН прибыли первые 235 человек. В декабре прошлого года, на фоне разгула бандитизма, Москва согласовала отправку в ЦАР еще 300 инструкторов.

Последовавший за этим разгром действовавших в ЦАР бандитов показал, что опыт переданный специалистами из РФ военнослужащим FACA, оказался важным фактором, способствовавшим возвращению мира в Центральноафриканскую Республику.