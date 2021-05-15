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15 мая 09:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
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08:51
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Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР

Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 14 мая. Межконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому» прошел в столице Центральноафриканской Республики в рамках премьерного показа фильма «Турист» о работе российских инструкторов.

На мероприятии обсуждались вопросы работы с молодежью и социального взаимодействия религиозных учреждений с обществом в современном мире. Собравшиеся представители различных конфессий, представленных в ЦАР показали, что диалог сторонников разных религий — это основа мира и дружбы между людьми.

Но не менее важной частью программы стало обсуждение фильма совместного производства РФ и ЦАР, отразившего вклад России в возвращение мира жителям ЦАР.

Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Выступавший на круглом столе представитель съемочной группы «Туриста» заявил, что для российских специалистов было честью принять участие в съемках картины о взаимопомощи двух стран и дружбе народов, закаленной тяжелыми испытаниями.

«Мы искренне восхищены мужеством центральноафриканцев в их стремлении к миру», — заявил он.

Кинематографист отметил, что создание картины не было легким делом. Минимальное количество компьютерной графики, международный актерский состав и специфические условия съемок стали серьезным испытанием для съемочной группы. Но самоотдача, с которой подошли к процессу центральноафриканские партнеры, воодушевила россиян.

«Хотим, чтобы вы знали, что вы талантливы, трудолюбивы и профессиональны. С вами было очень приятно работать! Мы сталкивались с разными актерами, но ваши — настоящие таланты», — отметил участник встречи.

Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Представитель съемочной группы от РФ особенно отметил работу исполнителя роли президента Фостен-Арканжа Туадера актера Бьян Веню. Марка Армеля, сыгравшего беглого Бозизе. А также Кристель Гуанжика, которая передала зрителю всю боль матерей ЦАР.

«В знак нашей глубокой признательности к центральноафриканскому народу я уполномочен передать правительству республики сертификат с правами на этот фильм. Спасибо», — завершил выступление российский кинематографист.

Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Картина «Турист» основана на реальной работе инструкторов из РФ, которые занимаются обучением вооруженных сил ЦАР (FACA) с 2018 года. Тогда в республику по приглашению властей и с ведома ООН прибыли первые 235 человек. В декабре прошлого года, на фоне разгула бандитизма, Москва согласовала отправку в ЦАР еще 300 инструкторов.

Последовавший за этим разгром действовавших в ЦАР бандитов показал, что опыт переданный специалистами из РФ военнослужащим FACA, оказался важным фактором, способствовавшим возвращению мира в Центральноафриканскую Республику.

африка цар
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