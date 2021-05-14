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21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
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Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии

Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
wikipedia.org  /  mediaportal.vojvodina.gov.rs

Москва, 14 мая. Сербия не станет поддерживать европейские страны в санкционной политике против России. Об этом сообщил глава МВД страны Александр Вулин.

На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве Вулин сообщил, что Сербия, пока ей руководит президент Александр Вучич, не присоединится к «антироссийской истерии». Республика не станет вводить ограничительные меры против Москвы.

«Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики», — сказал министр.

Он добавил, что страна намерена сотрудничать с Россией. В частности, Сербия ожидает поддержки от Москвы по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщила, что антироссийские санкции Евросоюза вредят немецкой экономике.

санкции сербия вулин
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Все новости / Политика / Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
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