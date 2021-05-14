Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии

Москва, 14 мая. Сербия не станет поддерживать европейские страны в санкционной политике против России. Об этом сообщил глава МВД страны Александр Вулин.

На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве Вулин сообщил, что Сербия, пока ей руководит президент Александр Вучич, не присоединится к «антироссийской истерии». Республика не станет вводить ограничительные меры против Москвы.

«Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики», — сказал министр.

Он добавил, что страна намерена сотрудничать с Россией. В частности, Сербия ожидает поддержки от Москвы по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщила, что антироссийские санкции Евросоюза вредят немецкой экономике.