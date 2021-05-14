МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек

Москва, 14 мая. Минобороны РФ планирует создать центр патриотического воспитания «Авангард» в каждом городе с населением более 100 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ уточнил, что деятельность «Авангарда» является одним из основных критериев оценки эффективности региона по подготовке граждан к воинской службе.

«Президент страны поддержал нашу инициативу по развитию сети центров «Авангард». Планируется создавать их не только на региональном уровне, но и в городах с населением свыше 100 тысяч человек», — сказал Шойгу.

Министр обороны особо отметил Тульскую и Нижегородскую области, Ставропольский край, а также республики Марий Эл и Дагестан. Указанные регионы стали первыми, кто открыл патриотические центры и продемонстрировал высокие результаты.

Также Шойгу назвал Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую области и Еврейскую автономную область и подчеркнул, что там до сих пор нет площадок «Авангард» и необходимо обязательно решить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию на границе с Азербайджаном.