В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру

Белгород, 14 мая. Три самки кенгуру произвели на свет сразу трех детенышей. В результате такого «бэби-бума» популяция кенгуру в белгородском зоопарке увеличилась до восьми животных.

Год назад в зоопарке Белгорода насчитывалось пять кенгуру: самка, самец, двое их погодок и малышка Гранди, которую привезли из питомника Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Prt Scr vk.com / Белгородский зоопарк

«Сенсация: сразу три самки кенгуру стали мамами! Кенгуру Беннетта побили все рекорды», — написали специалисты в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в зоопарке Иркутска на свет появились четыре лисенка. Малыши родились у самки по кличке Алиса и ее постоянного партнера — чернобурого лиса Джека.