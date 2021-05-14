Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем

Москва, 14 мая. Певица Полина Гагарина поделилась с фолловерами своего Instagram-аккаунта семейными проблемами. Российской исполнительнице в ответ посоветовали родить еще одного ребенка.

Разведенная Гагарина воспитывает двоих детей: 14-летнего Андрея, которого родила от актера Андрея Кислова, и четырехлетнюю Мию, рожденную от фотографа Дмитрия Исхакова. Артистка поделилась проблемой — ее дочь сильно ревнует к брату.

«Вот вопрос для мам, у которых два ребенка и больше! Как вы справляетесь с детской ревностью друг к другу, то есть сестра ревнует к брату! Вот Миюша, например, считает, сколько раз я поцеловала Андрюшу, после чего ее непременно надо поцеловать на один раз больше», — рассказала певица.

Некоторые подписчики артистки предложили ей родить еще одного ребенка, чтобы всем троим было весело вместе, и тогда, по мнению поклонников звезды, детям потребуется уделять меньше внимания.

«Уверен, вам просто нужно родить третьего»; «Еще один ребенок, и проблемы как рукой снимет. У меня так четыре уже родилось»; «Может, вам задуматься о пополнении? Детям нужен папа и еще братик или сестричка, точно-точно», — заверили Гагарину фанаты.

Однако среди подобных отзывов нашлись и адекватные советы: фолловеры уверены, что звездная мама должна стараться уделять внимание в равной степени обоим детям. Некоторые посоветовали объяснить наследникам, что мама их любит одинаково, сообщает «Вечерняя Москва».

После развода с Исхаковым Гагарина старается как можно больше времени проводить с детьми. Несколько недель назад звезда опубликовала трогательное видео, на котором певица катается с четырехлетней Мией на велосипедах.