Жириновский заявил, что Ургант «дошутился»

Москва, 14 мая. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что уехал закрывать шоу известного телеведущего Ивана Урганта. Политик подтвердил это фотографией пустого кабинета.

Депутат сделал кадр своего кресла и рабочего стола с документами и ноутбуком. На компьютер он приклеил стикер с портретом Урганта за колючей проволокой и надписью «Шоу закрыто. Ведущий арестован».

«Ваня дошутился... Уехал закрывать», — написал лидер ЛДПР в Telegram-канале.

Политик в мае грозился закрыть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Жириновский выступил с таким заявлением на фоне комментария ведущего и его коллеги Дмитрия Хрусталева о взаимоотношениях депутата с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Иван Ургант приструнил политика за слова о необходимости закрыть ток-шоу. Ведущий в шутку отметил, что Жириновский много лет возглавляет комитет Госдумы «по юмору и слабости».