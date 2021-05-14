Наталью Гордиенко заподозрили в романе с представителем Эстонии на Евровидении

Роттердам, 14 мая. Команда артиста Филиппа Киркорова готовит выступление молдавской певицы Натальи Гордиенко на Евровидении, в то время как она выбирается на романтические прогулки с соперником.

Перерывы между активными репетициями артисты заполняют прогулками по Роттердаму. Во время одной из них журналисты увидели представительницу Молдавии в компании эстонского конкурсанта Уку Сувисте. Музыканты так нежно и тепло общались, что папарацци сразу заподозрили между ними романтические отношения.

На пресс-конференции один из журналистов поинтересовался у протеже Киркорова, какие отношения связывают ее с представителем Эстонии на музыкальном конкурсе. Корреспондент подчеркнул, что оба артиста свободны и могут себе позволить нечто большее, чем просто дружбу. Гордиенко отметила, что она не состоит в отношениях и полностью сосредоточена на песенном конкурсе, но призналась, что музыкант ей симпатичен.

«Я правда сейчас не в отношениях. Но мы с Уку встретились вчера в первый раз. К сожалению, делегации не могут особо общаться из-за безопасности, из-за угрозы ковида. Уку мне симпатичен, очень милый парень, я желаю ему удачи», — поделилась звезда.

Киркоров, продюсирующий певицу, отметил, что Евровидение — это не только музыкальный конкурс, но и важное событие, на котором люди заводят друзей и даже романтические связи.

Песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Подробную информацию о трансляциях и расписании можно прочитать в эксклюзивном материале ФАН.