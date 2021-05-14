Наталью Гордиенко заподозрили в романе с представителем Эстонии на Евровидении

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14 мая 21:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
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Наталью Гордиенко заподозрили в романе с представителем Эстонии на Евровидении

Шоу-бизнес
Наталью Гордиенко заподозрили в романе с представителем Эстонии на Евровидении
 /  Руслан Рощупкин

Роттердам, 14 мая. Команда артиста Филиппа Киркорова готовит выступление молдавской певицы Натальи Гордиенко на Евровидении, в то время как она выбирается на романтические прогулки с соперником.

Перерывы между активными репетициями артисты заполняют прогулками по Роттердаму. Во время одной из них журналисты увидели представительницу Молдавии в компании эстонского конкурсанта Уку Сувисте. Музыканты так нежно и тепло общались, что папарацци сразу заподозрили между ними романтические отношения.

На пресс-конференции один из журналистов поинтересовался у протеже Киркорова, какие отношения связывают ее с представителем Эстонии на музыкальном конкурсе. Корреспондент подчеркнул, что оба артиста свободны и могут себе позволить нечто большее, чем просто дружбу. Гордиенко отметила, что она не состоит в отношениях и полностью сосредоточена на песенном конкурсе, но призналась, что музыкант ей симпатичен.

«Я правда сейчас не в отношениях. Но мы с Уку встретились вчера в первый раз. К сожалению, делегации не могут особо общаться из-за безопасности, из-за угрозы ковида. Уку мне симпатичен, очень милый парень, я желаю ему удачи», — поделилась звезда.

Киркоров, продюсирующий певицу, отметил, что Евровидение — это не только музыкальный конкурс, но и важное событие, на котором люди заводят друзей и даже романтические связи.

Песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Подробную информацию о трансляциях и расписании можно прочитать в эксклюзивном материале ФАН.

евровидение киркоров гордиенко сувисте
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Все новости / Шоу-бизнес / Наталью Гордиенко заподозрили в романе с представителем Эстонии на Евровидении
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