Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы

Тула, 14 мая. Выпускники тульских школ попрощаются со школами на последних звонках и выпускных балах.

Это стало возможным после того, как губернатор региона внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Новшества позволят школьникам сказать слова благодарности учителям на торжественных линейках и закружиться в школьном вальсе под трель последнего звонка.

«Разрешено проведение торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года, на территориях образовательных организаций при условии заполнения залов не более чем на 50 процентов. Родители с документами, подтверждающими вакцинацию от коронавируса, не будут учитываться при соблюдении требования по заполнению зала», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Тульской области.

Отдельно оговаривается, что торжественные мероприятия могут проводиться только при условии полного соблюдения всех санитарных требований.

Ранее ФАН писал, что туляки просят восстановить аэропорт в городе.