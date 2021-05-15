Политолог Данилин оценил неоднозначные итоги выборов в парламент Шотландии

Даже в случае нового референдума больше половины жителей Шотландии не поддержат идею отделения от Великобритании. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что на первых после Brexit выборах в парламент Шотландии прошли две партии, выступающие за независимость их страны.

«В 2011 году Шотландская национальная партия уже одерживала аналогичную победу и получила большинство в парламенте. Через три года они уже проводили референдум о независимости. Тогда 55% голосовавших высказались против отделения от Великобритании», — сообщил специалист.

Павел Данилин отметил, что, по его мнению, к столь радикальным переменам не готовы в первую очередь сами жители страны.

«Я абсолютно убежден, что сейчас ситуация повторится. Пусть и прошли две партии, но по отдельности у них нет абсолютного большинства. Вместе они смогут его получить, но даже в этом случае не думаю, что шотландцы пойдут на отделение. Им это не нужно и не выгодно», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что громкие заявления о референдуме годятся разве что для набора политических очков.

«Есть некие «фантомные боли», воспоминания о независимости Шотландии, но на самом деле все это несерьезно. Это просто гонор, который используется для подчеркивания национальной самобытности, но ничего больше», — резюмировал генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин рассказал о том, как с помощью экологической повестки «зеленые» спекулируют на интересах рядовых немецких граждан.