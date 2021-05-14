Блогер Василий Уткин исполнил издевательскую песню про Артема Дзюбу

Москва, 14 мая. Известный блогер Василий Уткин посвятил песню форварду петербургского «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

Василий Уткин после победы в споре с наставником петербургского «Зенита-2» Владиславом Радимовым исполнил песню про Артема Дзюбу. Видеозапись была опубликована в YouTube-канале блогера.

«Дремлет притихший северный город,

Низкое небо над головой.

О чем твои мысли, Артемий Дзюба,

Когда работаешь ты над собой?» — спел Уткин.

При этом блогер держал в руках оскорбительную табличку. Стоит отметить, что Уткин и Радимов заключили пари в начале этого сезона. Блогер настаивал, что московский «Спартак» попадет в тройку призеров РПЛ. Радимов был уверен, что красно-белые не смогут завоевать медали чемпионата России.

В случае проигрыша тренер «Зенита-2» должен был спеть про «Спартак», а Уткин — про клуб из Петербурга. Несмотря на выигранный спор, Уткин решил исполнить композицию собственного сочинения.

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