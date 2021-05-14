Блогер Василий Уткин исполнил издевательскую песню про Артема Дзюбу

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14 мая 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
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Блогер Василий Уткин исполнил издевательскую песню про Артема Дзюбу

  /   Обновлено: 14 мая 2021 20:40
Спорт
Блогер Василий Уткин исполнил издевательскую песню про Артема Дзюбу
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 14 мая. Известный блогер Василий Уткин посвятил песню форварду петербургского «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

Василий Уткин после победы в споре с наставником петербургского «Зенита-2» Владиславом Радимовым исполнил песню про Артема Дзюбу. Видеозапись была опубликована в YouTube-канале блогера.

«Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
О чем твои мысли, Артемий Дзюба,
Когда работаешь ты над собой?» — спел Уткин.

При этом блогер держал в руках оскорбительную табличку. Стоит отметить, что Уткин и Радимов заключили пари в начале этого сезона. Блогер настаивал, что московский «Спартак» попадет в тройку призеров РПЛ. Радимов был уверен, что красно-белые не смогут завоевать медали чемпионата России.

В случае проигрыша тренер «Зенита-2» должен был спеть про «Спартак», а Уткин — про клуб из Петербурга. Несмотря на выигранный спор, Уткин решил исполнить композицию собственного сочинения.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020. В заявку попали 30 футболистов, которые отправятся на сбор в Австрию.

футбол песня дзюба уткин рпл
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Все новости / Спорт / Блогер Василий Уткин исполнил издевательскую песню про Артема Дзюбу
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