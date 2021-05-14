Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке главы минздрава Украины

Киев, 14 мая. Рада получила представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке главы минздрава страны Максима Степанова, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

Предполагается, что Степанов отказался писать заявление об уходе с должности по собственному желанию, поэтому представление на его увольнение подал глава кабмина.

«Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», — написала Туний в Facebook.

Депутаты Рады могут рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения на следующей неделе.