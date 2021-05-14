Иранца-гея после каминг-аута обезглавили родственники

Тегеран, 14 мая. В Иране 20-летнего молодого человека убили родственники после его признания в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он боялся сообщить родным о своей гомосексуальности и планировал переехать в Турцию, чтобы жить со своим партнером. Родственники узнали об этом после его освобождения от прохождения воинской службы.

Хитростью они заманили молодого человека в отдаленное место в деревне Боруми и обезглавили, бросив труп у дерева. Когда мать узнала об убийстве сына, ее госпитализировали в состоянии шока.

В Москве гей-извращенец подглядывал за мужчинами в туалете и снимал их на видео, сообщал ФАН. Пассажир МЦД поймал 27-летнего мужчину, который проделывал дыры в перегородке для занятия сексом.