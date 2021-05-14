Прага раскритиковала решение России внести Чехию в список недружественных стран

Прага, 14 мая. Чешский МИД посчитал шагом к эскалации внесение государства в список недружественных стран.

Накануне такое решение приняла Москва. Чешское ведомство распространило сообщение с негативной реакцией на шаги России.

«Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками», — завили в МИД.

Ранее генерал-лейтенант СВР в отставке Дмитрий Епишин объяснил мотивы поведения Чехии. По словам эксперта, государство стремится показать свою принадлежность к Европе. Однако после скандала с Москвой Прагу перестанут воспринимать всерьез, добавил Епишин.