Политолог назвал желание экс-советницы Рейгана получить гражданство РФ криком души

Москва, 14 мая. Американская писательница и экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси захотела получить российское гражданство. Об этом высказался политолог Сергей Латышев.

Кандидат исторических наук и политический аналитик прокомментировал намерение бывшей советницы 40-го президента США стать русской. По его словам, обращение Масси к российскому лидеру Владимиру Путину является криком души. Экс-советница Рейгана призналась, что посвятила много лет жизни народов России и США, потому для нее крайне важно оставаться в РФ.

Эксперт отметил, что Масси поражает своей естественностью. Американке ничего не нужно от России, поскольку у нее и так все есть, добавил политолог. Все важные задачи давно решились, а бывшая советница Рейгана — абсолютно независимый человек.

«Она знает о нас все, и это лучше всего остального говорит о настоящей любви. Речь идет, безусловно, об очень смелом шаге», — подчеркнул историк.

Латышев назвал намерение Масси криком души и стремлением стать частью чего-то более прекрасного, высокого, сложного и родного. Политолог отметил, что желание американки получить российское гражданство может быть протестом.

Экс-советница Рейгана ранее сообщила о желании получить российское гражданство. Сюзанна Масси назвала это честью.