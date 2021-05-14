Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группа хакеров заявила о роспуске

Москва, 14 мая. Группа хакеров DarkSide, подозреваемых в кибератаке на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline, сообщила о своем роспуске.

Соответствующее решение команда приняла на фоне возрастающего давления со стороны правоохранительных органов и властей США. О закрытии участники DarkSide рассказали своим сообщникам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Кибератаку на Colonial Pipeline произвели 7 мая, в результате чего в работе системы возникли трудности. Инцидент привел к дефициту топлива во многих американских штатах на юго-востоке США.