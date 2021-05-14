Украина обозначила свои претензии на Кубань

Киев, 14 мая. Кубань должна принадлежать Украине, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, регион относится к территории «украинских этнических земель».

«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал он.

Кроме того, политик добавил, что не далее чем 100 лет назад на Кубани повсеместно разговаривали «на мове». Это красноречиво свидетельствует о том, что впоследствии регион был искусственно оторван от Киева, резюмировал он.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев оценил сотрудничество иностранных компаний с местными фермерами. По его словам, в регионе реализуется десять проектов на 24 миллиарда рублей, инвестированных из-за рубежа.