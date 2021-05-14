Актриса Эра Зиганшина назвала «грязным пиаром» заявления Прокловой о домогательствах

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
Все новости
14 мая 21:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
Все новости

Актриса Эра Зиганшина назвала «грязным пиаром» заявления Прокловой о домогательствах

  /   Обновлено: 14 мая 2021 20:24
Шоу-бизнес
Актриса Эра Зиганшина назвала «грязным пиаром» заявления Прокловой о домогательствах
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 14 мая. Коллега Елены Прокловой по фильму «Снежная королева», актриса Эра Зиганшина не поверила в заявления артистки, что ее домогался второй режиссер картины.

По заявлению Прокловой, которая она сделала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в 12-летнем возрасте к ней приставал второй режиссер. Вероятно, речь шла о фильме, в котором она сыграла Герду. Имя мужчины актриса раскрывать не стала.

Зиганшина, воплотившая на экранах образ Маленькой разбойницы, не поверила словам героини передачи и назвала сказанное в эфире «грязным пиаром». Прокловой не мог домогаться взрослый мужчина, так как на съемках рядом с ней присутствовала ее бабушка, объяснила артистка в беседе с изданием kp.ru.

«Она была у всех на виду. И Ленина бабушка всегда была рядом. <...> Какие могли быть домогательства! О чем это она? Что за ерунда, грязный пиар! Меня вообще не интересуют перипетии Прокловой. Мне неприятно на эту тему говорить», — категорично ответила собеседница газеты.

На Проклову обрушилась война хейта после ее скандального интервью. Многие отечественные звезды отказались поддерживать актрису. Свое недоумение выразила также певица Валерия.

актриса домогательства проклова
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 394411 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 116411 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 111877 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 76167 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Происшествия 43887 12 мая 2021
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Эра Зиганшина назвала «грязным пиаром» заявления Прокловой о домогательствах
Рейтинг@Mail.ru