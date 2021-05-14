Актриса Эра Зиганшина назвала «грязным пиаром» заявления Прокловой о домогательствах

Москва, 14 мая. Коллега Елены Прокловой по фильму «Снежная королева», актриса Эра Зиганшина не поверила в заявления артистки, что ее домогался второй режиссер картины.

По заявлению Прокловой, которая она сделала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в 12-летнем возрасте к ней приставал второй режиссер. Вероятно, речь шла о фильме, в котором она сыграла Герду. Имя мужчины актриса раскрывать не стала.

Зиганшина, воплотившая на экранах образ Маленькой разбойницы, не поверила словам героини передачи и назвала сказанное в эфире «грязным пиаром». Прокловой не мог домогаться взрослый мужчина, так как на съемках рядом с ней присутствовала ее бабушка, объяснила артистка в беседе с изданием kp.ru.

«Она была у всех на виду. И Ленина бабушка всегда была рядом. <...> Какие могли быть домогательства! О чем это она? Что за ерунда, грязный пиар! Меня вообще не интересуют перипетии Прокловой. Мне неприятно на эту тему говорить», — категорично ответила собеседница газеты.

На Проклову обрушилась война хейта после ее скандального интервью. Многие отечественные звезды отказались поддерживать актрису. Свое недоумение выразила также певица Валерия.