Четыре человека стали жертвами ДТП в Самарской области

Самара, 14 мая. Четыре человека погибли в аварии, произошедшей из-за столкновения легковушки и КамАЗа под Самарой. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло в 17:00 по московскому времени на 1070-м километре трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе. Жертвами аварии стали три пассажира легковушки и водитель транспортного средства.

Женщина, которая находилась за рулем автомобиля марки Kia Rio, получила травмы в результате ДТП с вылетом в кювет в Башкирии. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в республиканском ГИБДД.