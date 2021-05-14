На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона

Тула, 14 мая. Обстоятельства падения камней на голову ребенку выясняют следователи в Щекинском районе. На гулявших детей упали фрагменты балкона дома по улице Лукашина в районном центре.

По счастливой случайности, обошлось без трагедии. Но одна девочка в возрасте 1 год 10 месяцев все же пострадала. Упавшие с высоты камни разбили ребенку голову.

«Проводятся неотложные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за содержание здания», — заявили в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

По результатам проверки будет сделан вывод о наличии либо отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.

Ранее ФАН писал, что на ферме под Тулой обнаружили около ста трупов животных.