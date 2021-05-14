Россиянам рассказали, как избежать навязанных услуг риелтора

Москва, 14 мая. Недобросовестные риелторы могут навязывать свои услуги гражданам, которые планируют продажу квартиры. Специалисты рассказали, как не потерять в деньгах в такой ситуации.

Посредникам приходится платить гонорар, поэтому собственники жилплощади обычно не желают к ним обращаться, особенно если способны сами справиться со сделкой. Из-за этого риелторы часто сами ведут поиски продавцов квартир. Как определить намерения посредника и не дать навязать себе ненужные услуги, рассказывает ФБА «Экономика сегодня».

Риелторы наверняка захотят удостовериться, что вы являетесь владельцем квартиры. Тогда они могут позвонить и сказать, что уже нашли вам клиента.

«Предложите агенту прийти вместе с покупателем», — рекомендует эксперт.

Если выяснилось, что клиента не существует, нужно тут же отказывать в осмотре помещения. Если же вы работаете с риелтором, который не требует денег за услуги, убедитесь, что он не увеличивает стоимость сделки.

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