Пара полицейских в Красноярском крае спасла из огня слабослышащих пенсионеров

Супруги-полицейские спасли пенсионерок из горящего здания. Одна из женщин была настолько стара, что уже почти ничего не слышала. Ей удалось помочь только благодаря неравнодушию сотрудников органов внутренних дел.

Начальник тыла МО МВД России «Уярский» Даниил Шмидт рассказал ФАН, как все было. В тот вечер он был на дежурстве вместе со своей женой, младшим лейтенантом Кристиной Шмидт. Женщина работает в отделе по контролю ситуации в социально неблагополучных семьях.

«В отделе жены шло профилактическое мероприятие по посещению неблагополучных семей, состоящих у них на учете. Я как раз в эти сутки работал ответственным от руководства по территориальному органу. Случайно при объезде увидели, проезжая мимо одного дома, что крыша вся в дыму. Мы уже мимо проехали. Развернулись. Возле дома никого не было, двери были закрыты. Я стал в одну половину стучаться, а ее отправил во вторую. А дальше там, где я стучался, в ворота выбежала женщина пожилая, она была в панике, испугана. Кричала «Что случилось?» Я говорю: «У вас крыша горит»», — описал произошедшее Даниил Шмидт.

Вторая пенсионерка была буквально замурована в здании и могла сгореть заживо. К счастью, благодаря оперативным действиям супругов Шмидт ее все-таки получилось спасти. Дверь в ее квартиру выломали специальные службы, и Даниил вошел в горящий дом во второй раз. Он говорит, что ничего особенного не совершил. Просто делал свою работу.

«Зашли посмотрели, собрали документы. Я говорю «Есть ли газовое оборудование?» Вытащили с плиты кухонной баллон, вынесли его на улицу, на безопасное расстояние. А супруга пришла и говорит: «Мне никто не открывает». В тот момент, когда мы во вторую половину дома подошли, ворота уже были открыты и дверь входная сломана. Бабушка сидела, одевалась. Я также спросил, есть ли еще кто-то дома, внуки... Она сказала, что нет. «Оборудование есть газовое?» Она говорит: «Нет, у меня нету». Такого преклонного возраста была, около 75 лет. Собрали у нее две сумки, я взял их под мышки, и вышли. В этот момент уже ехала пожарная команда», — рассказал сотрудник полиции корреспонденту ФАН.

Он также добавил, что одна из оказавшихся в опасности женщин пыталась спасти кошку. Ему пришлось отговаривать от этого. Времени у обоих оставалась ровно столько, чтобы только успеть убежать.

«Я и у нее спросил: «Дети, внуки?» Она говорит: «Только кошка». Хотела ее найти, но я говорю: «Нет». Просто когда я уже к ней заходил, веранда в дыму была частично. «Времени просто на это нет уже, все в дыму», — рассказал Даниил Шмидт корреспонденту ФАН.

Дом с горящей крышей оказался трехквартирным. По соседству еще жили люди, которых вывели соседи. Распространение пожара удалось вовремя предотвратить. Уничтоженной у здания оказалась только крыша.

Если бы бдительных супругов-полицейских не оказалось рядом, кто знает, сколько людей могло погибнуть? Чудом уцелевшая пенсионерка, оправившись от шока, Дмитрия и Кристину Шмидт поблагодарила.

«В первой квартире была женщина порядка 65 лет, а вот вторая бабушка, со стороны дома, постарше. С трудом разговаривала, может быть, испугана была. Я у нее спросил, когда она успокоилась: «Вы что, не слышали что ли треск, дым не чувствовали?» Она говорит: «Да, я его услышала, но я не поняла, что это мы горим. Сначала я не понимала, что происходит, поэтому состояние такое было», — рассказал Дмитрий Шмидт корреспонденту ФАН.

Согласно предварительной версии правоохранителей, причиной возгорания в Красноярском крае стала неисправность электропроводки. Никто из жильцов дома благодаря полицейским не пострадал.

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