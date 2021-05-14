Элис Купер не верит, что Джонни Депп мог применить насилие к Эмбер Херд

Лос-Анджелес, 14 мая. Солист группы Hollywood Vampires Элис Купер публично высказался о конфликте его коллеги Джонни Деппа с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Музыкант встал на сторону актера.

Купер хорошо знает Деппа, который играет вместе с ним в группе Hollywood Vampires. Артист назвал звезду фильмов «Пираты Карибского моря», «Эдвард Руки-ножницы» и других самым безобидным из тех, кого он когда-либо встречал.

«Джонни — один из самых милых и безобидных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни, так что я не верю всем этим рассказам, потому что я знаю его, и все, кто его знает, считают так же», — отметил певец в интервью изданию New York Post.

Бывшая жена голливудского актера обвинила его в домашнем насилии. Таблоид The Sun опубликовал материал, в котором утверждалось, что Депп применял психологическое и физическое насилие к Херд. Он подал в суд на издание, но проиграл дело. Из-за обвинений в насилии артист лишился множества ролей в кино.

Несмотря на тяжелый период в карьере, Депп не перестает получать слова поддержки от фанатов. Они не так давно в очередной раз восхитились человечностью актера, который встал на колени перед фанаткой, чтобы оставить автограф.