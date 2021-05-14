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новостей
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
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Сенаторы раскритиковали Байдена за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

Весь мир
Сенаторы раскритиковали Байдена за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной
wikipedia.org  /  Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Вашингтон, 14 мая. Несколько членов Палаты представителей от Демократической партии США призвали к защите прав палестинцев. Это произошло на фоне ситуации, при которой абсолютное большинство демократов и республиканцев выразили полную поддержку Израилю в текущем обострении в секторе Газа.

Рашида Тлаиб в ходе выступления перед членами парламента раскритиковала президента Джо Байдена и прочих высокопоставленных чиновников за заявления, в которых, по ее словам, отсутствует гуманность. При этом женщина, являясь единственным членом Конгресса палестинского происхождения, заявила, что присутствующие едва ли вообще знали о существовании Палестины до сего момента.

«Не было никакого признания нападений на палестинские семьи, которые были вырваны из своих домов. Никаких упоминаний о задержаниях или убийствах детей. Никакого признания продолжающейся кампании преследований и террора со стороны израильской полиции против верующих, <…> никакого упоминания о том, что Аль-Акса окружена насилием, слезоточивым газом, дымом…», — заявила женщина.

Политик отметила, что она вместе с миллионами рядовых американцев признает убийство детей неправильным вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности.

Следующей слово взяла Ильхан Омар. В начале своей речи она назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «этно-националистическим лидером».

«Учтите, что 78% их (палестинцев — прим. ред.) земли было отнято у них. 5,6 миллиона палестинцев постоянно перемещались из своих домов в ходе одного из крупнейших в истории человечества кризисов с беженцами», — сообщила Омар, имея в виду период с 1948 года.

Также политик раскритиковала политику Израиля по созданию еврейских поселений в Палестине, указав на то, что это делается для вытеснения арабов за Иордан.

«Это конфликт, в котором одна страна, финансируемая и поддерживаемая правительством Соединенных Штатов, продолжает незаконную военную оккупацию другой группы людей», — заключила она.

Далее выступила Кори Буш, ярая сторонница движения Black Lives Matter. Она одобрила слова двух предыдущих ораторов и заявила, что вместе с ними выступает против войны, оккупации и апартеида.

«Палестинцы знают, как выглядит государственное насилие, милитаризованная полиция и оккупация их общин. Они живут в реальности, при которой им приходится проходить через контрольно-пропускные пункты в попытке жить своей жизнью», — отметила она.

Конгрессвумен Айанна Прессли, в свою очередь, отметила, что американская военная помощь Израилю в 3,8 млрд долларов используется для разрушения палестинских жилищ, заключения детей в тюрьмы и перемещения арабских семей. По ее словам, распределение бюджета отражает ценности государства.

После этого Александрия Окасио-Кортес призвала администрацию Джо Байдена признать свою роль в нарушениях прав палестинцев.

«Президент и многие другие деятели на этой неделе заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и это мнение находит отклик здесь. Но имеют ли палестинцы право на жизнь? Верим ли мы в это? Если да, то мы несем за это ответственность», — сказала она.

Последним из этой группы выступил Марк Покан. Он заявил, что он и его товарищи взяли слово потому, что «никто не должен страдать от потери жизни, свободы или достоинства, с чем и столкнулся палестинский народ».

«Если вы нейтральны при несправедливости, то вы занимаете сторону угнетателя», — добавил мужчина.

Однако после этого выступил ряд демократов, поддерживающих Израиль. Первой высказалась Дебби Вассерман-Шульц.

«ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» единолично несут ответственность за эскалацию, которая привела к кровопролитию израильтян и палестинцев. Ни одна нация не должна подвергаться шквальным ракетным обстрелам <…>. Без системы противовоздушной обороны «Железный купол» все было бы еще хуже, чем тот кошмар, который мы видим сегодня», — сказала она.

Джош Готтхаймер напомнил, что палестинская организация ХАМАС признана террористической в США, и оправдание радикальных исламистских группировок недопустимо.

«Несмотря на то, что мы не всегда можем согласиться с политикой Израиля, мы должны четко понимать: ничто, ничто не оправдывает террористическую организацию, стреляющую ракетами по нашему союзнику», — отметил он.

В свою очередь, Брэд Шерман назвал каждую ракету, выпущенную ХАМАС, «военным преступлением» и поддержал заявление Байдена о праве Израиля на самооборону.

«Мы скорбим о погибших израильтянах и палестинцах. Но мы не можем принимать за чистую монету сообщения о гибели палестинцев, поскольку они исходят от ХАМАС — террористической организации, признанной таковой как в США, так и в ЕС», — закончил он.

Горячая точка

Выступление пропалестинских членов Конгресса было спровоцировано заявлениями Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Они поддержали действия Израиля по подавлению ХАМАС, охарактеризовав их как самооборону.

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.

Палестинская организация ХАМАС, в свою очередь, потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

Подобный обмен «любезностями» привел к тому, что палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру. 

14 мая сообщалось о 122 убитых и более чем 900 раненых арабов. При этом в результате продолжающихся ракетных обстрелов ХАМАС погибли 9 израильтян.

сша израиль палестина конгресс палата представителей
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