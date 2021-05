Сенаторы раскритиковали Байдена за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

Вашингтон, 14 мая. Несколько членов Палаты представителей от Демократической партии США призвали к защите прав палестинцев. Это произошло на фоне ситуации, при которой абсолютное большинство демократов и республиканцев выразили полную поддержку Израилю в текущем обострении в секторе Газа.

Рашида Тлаиб в ходе выступления перед членами парламента раскритиковала президента Джо Байдена и прочих высокопоставленных чиновников за заявления, в которых, по ее словам, отсутствует гуманность. При этом женщина, являясь единственным членом Конгресса палестинского происхождения, заявила, что присутствующие едва ли вообще знали о существовании Палестины до сего момента.

«Не было никакого признания нападений на палестинские семьи, которые были вырваны из своих домов. Никаких упоминаний о задержаниях или убийствах детей. Никакого признания продолжающейся кампании преследований и террора со стороны израильской полиции против верующих, <…> никакого упоминания о том, что Аль-Акса окружена насилием, слезоточивым газом, дымом…», — заявила женщина.

Политик отметила, что она вместе с миллионами рядовых американцев признает убийство детей неправильным вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности.

Watch Rep. Rashida Tlaib Blast U.S. Aid for Israel & Attack on Gaza in Dramatic House Floor Speech https://t.co/DF5mKH8pVb via @democracynow — RayBeckerman (@RayBeckerman) May 14, 2021

Следующей слово взяла Ильхан Омар. В начале своей речи она назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «этно-националистическим лидером».

«Учтите, что 78% их (палестинцев — прим. ред.) земли было отнято у них. 5,6 миллиона палестинцев постоянно перемещались из своих домов в ходе одного из крупнейших в истории человечества кризисов с беженцами», — сообщила Омар, имея в виду период с 1948 года.

Today is Eid, one of the most joyous days in the Muslim calendar.



While I'd rather be spending it with my family, I have an obligation to stand up for the families whose children were taken from them because of the violence in Palestine.



My remarks on the House Floor tonight pic.twitter.com/MSnNpuZuit — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) May 13, 2021

Также политик раскритиковала политику Израиля по созданию еврейских поселений в Палестине, указав на то, что это делается для вытеснения арабов за Иордан.

«Это конфликт, в котором одна страна, финансируемая и поддерживаемая правительством Соединенных Штатов, продолжает незаконную военную оккупацию другой группы людей», — заключила она.

Далее выступила Кори Буш, ярая сторонница движения Black Lives Matter. Она одобрила слова двух предыдущих ораторов и заявила, что вместе с ними выступает против войны, оккупации и апартеида.

«Палестинцы знают, как выглядит государственное насилие, милитаризованная полиция и оккупация их общин. Они живут в реальности, при которой им приходится проходить через контрольно-пропускные пункты в попытке жить своей жизнью», — отметила она.

Конгрессвумен Айанна Прессли, в свою очередь, отметила, что американская военная помощь Израилю в 3,8 млрд долларов используется для разрушения палестинских жилищ, заключения детей в тюрьмы и перемещения арабских семей. По ее словам, распределение бюджета отражает ценности государства.

Powerful words from @AyannaPressley: "We cannot remain silent when our government sends $3.8 billion of military aid to Israel that is used to demolish Palestinian homes, imprison Palestinian children, and displace Palestinian families. A budget is a reflection of our values." pic.twitter.com/R8twLfyIpS — Waleed Shahid (@_waleedshahid) May 13, 2021

После этого Александрия Окасио-Кортес призвала администрацию Джо Байдена признать свою роль в нарушениях прав палестинцев.

«Президент и многие другие деятели на этой неделе заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и это мнение находит отклик здесь. Но имеют ли палестинцы право на жизнь? Верим ли мы в это? Если да, то мы несем за это ответственность», — сказала она.

Последним из этой группы выступил Марк Покан. Он заявил, что он и его товарищи взяли слово потому, что «никто не должен страдать от потери жизни, свободы или достоинства, с чем и столкнулся палестинский народ».

«Если вы нейтральны при несправедливости, то вы занимаете сторону угнетателя», — добавил мужчина.

Today, my colleagues and I stood up because no one should suffer the loss of life, liberty, or dignity that the Palestinian people have suffered.



If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. pic.twitter.com/R1mSiP2QZA — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) May 13, 2021

Однако после этого выступил ряд демократов, поддерживающих Израиль. Первой высказалась Дебби Вассерман-Шульц.

«ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» единолично несут ответственность за эскалацию, которая привела к кровопролитию израильтян и палестинцев. Ни одна нация не должна подвергаться шквальным ракетным обстрелам <…>. Без системы противовоздушной обороны «Железный купол» все было бы еще хуже, чем тот кошмар, который мы видим сегодня», — сказала она.

Джош Готтхаймер напомнил, что палестинская организация ХАМАС признана террористической в США, и оправдание радикальных исламистских группировок недопустимо.

«Несмотря на то, что мы не всегда можем согласиться с политикой Израиля, мы должны четко понимать: ничто, ничто не оправдывает террористическую организацию, стреляющую ракетами по нашему союзнику», — отметил он.

В свою очередь, Брэд Шерман назвал каждую ракету, выпущенную ХАМАС, «военным преступлением» и поддержал заявление Байдена о праве Израиля на самооборону.

«Мы скорбим о погибших израильтянах и палестинцах. Но мы не можем принимать за чистую монету сообщения о гибели палестинцев, поскольку они исходят от ХАМАС — террористической организации, признанной таковой как в США, так и в ЕС», — закончил он.

Горячая точка

Выступление пропалестинских членов Конгресса было спровоцировано заявлениями Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Они поддержали действия Израиля по подавлению ХАМАС, охарактеризовав их как самооборону.

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.

Палестинская организация ХАМАС, в свою очередь, потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

Подобный обмен «любезностями» привел к тому, что палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"We are in the midst of a major campaign – Operation Guardian of the Walls. Yesterday and today, the IDF attacked hundreds of Hamas and Islamic Jihad terrorist targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ET7KzCGOFs — PM of Israel (@IsraeliPM) May 11, 2021

14 мая сообщалось о 122 убитых и более чем 900 раненых арабов. При этом в результате продолжающихся ракетных обстрелов ХАМАС погибли 9 израильтян.