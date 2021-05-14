Сенаторы раскритиковали Байдена за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

Вашингтон, 14 мая. Несколько членов Палаты представителей от Демократической партии США призвали к защите прав палестинцев. Это произошло на фоне ситуации, при которой абсолютное большинство демократов и республиканцев выразили полную поддержку Израилю в текущем обострении в секторе Газа.
Рашида Тлаиб в ходе выступления перед членами парламента раскритиковала президента Джо Байдена и прочих высокопоставленных чиновников за заявления, в которых, по ее словам, отсутствует гуманность. При этом женщина, являясь единственным членом Конгресса палестинского происхождения, заявила, что присутствующие едва ли вообще знали о существовании Палестины до сего момента.
«Не было никакого признания нападений на палестинские семьи, которые были вырваны из своих домов. Никаких упоминаний о задержаниях или убийствах детей. Никакого признания продолжающейся кампании преследований и террора со стороны израильской полиции против верующих, <…> никакого упоминания о том, что Аль-Акса окружена насилием, слезоточивым газом, дымом…», — заявила женщина.
Политик отметила, что она вместе с миллионами рядовых американцев признает убийство детей неправильным вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности.
Watch Rep. Rashida Tlaib Blast U.S. Aid for Israel & Attack on Gaza in Dramatic House Floor Speech https://t.co/DF5mKH8pVb via @democracynow— RayBeckerman (@RayBeckerman) May 14, 2021
Следующей слово взяла Ильхан Омар. В начале своей речи она назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «этно-националистическим лидером».
«Учтите, что 78% их (палестинцев — прим. ред.) земли было отнято у них. 5,6 миллиона палестинцев постоянно перемещались из своих домов в ходе одного из крупнейших в истории человечества кризисов с беженцами», — сообщила Омар, имея в виду период с 1948 года.
Today is Eid, one of the most joyous days in the Muslim calendar.— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) May 13, 2021
While I'd rather be spending it with my family, I have an obligation to stand up for the families whose children were taken from them because of the violence in Palestine.
My remarks on the House Floor tonight pic.twitter.com/MSnNpuZuit
Также политик раскритиковала политику Израиля по созданию еврейских поселений в Палестине, указав на то, что это делается для вытеснения арабов за Иордан.
«Это конфликт, в котором одна страна, финансируемая и поддерживаемая правительством Соединенных Штатов, продолжает незаконную военную оккупацию другой группы людей», — заключила она.
Далее выступила Кори Буш, ярая сторонница движения Black Lives Matter. Она одобрила слова двух предыдущих ораторов и заявила, что вместе с ними выступает против войны, оккупации и апартеида.
«Палестинцы знают, как выглядит государственное насилие, милитаризованная полиция и оккупация их общин. Они живут в реальности, при которой им приходится проходить через контрольно-пропускные пункты в попытке жить своей жизнью», — отметила она.
Конгрессвумен Айанна Прессли, в свою очередь, отметила, что американская военная помощь Израилю в 3,8 млрд долларов используется для разрушения палестинских жилищ, заключения детей в тюрьмы и перемещения арабских семей. По ее словам, распределение бюджета отражает ценности государства.
Powerful words from @AyannaPressley: "We cannot remain silent when our government sends $3.8 billion of military aid to Israel that is used to demolish Palestinian homes, imprison Palestinian children, and displace Palestinian families. A budget is a reflection of our values." pic.twitter.com/R8twLfyIpS— Waleed Shahid (@_waleedshahid) May 13, 2021
После этого Александрия Окасио-Кортес призвала администрацию Джо Байдена признать свою роль в нарушениях прав палестинцев.
«Президент и многие другие деятели на этой неделе заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и это мнение находит отклик здесь. Но имеют ли палестинцы право на жизнь? Верим ли мы в это? Если да, то мы несем за это ответственность», — сказала она.
Последним из этой группы выступил Марк Покан. Он заявил, что он и его товарищи взяли слово потому, что «никто не должен страдать от потери жизни, свободы или достоинства, с чем и столкнулся палестинский народ».
«Если вы нейтральны при несправедливости, то вы занимаете сторону угнетателя», — добавил мужчина.
Today, my colleagues and I stood up because no one should suffer the loss of life, liberty, or dignity that the Palestinian people have suffered.— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) May 13, 2021
If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. pic.twitter.com/R1mSiP2QZA
Однако после этого выступил ряд демократов, поддерживающих Израиль. Первой высказалась Дебби Вассерман-Шульц.
«ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» единолично несут ответственность за эскалацию, которая привела к кровопролитию израильтян и палестинцев. Ни одна нация не должна подвергаться шквальным ракетным обстрелам <…>. Без системы противовоздушной обороны «Железный купол» все было бы еще хуже, чем тот кошмар, который мы видим сегодня», — сказала она.
Джош Готтхаймер напомнил, что палестинская организация ХАМАС признана террористической в США, и оправдание радикальных исламистских группировок недопустимо.
«Несмотря на то, что мы не всегда можем согласиться с политикой Израиля, мы должны четко понимать: ничто, ничто не оправдывает террористическую организацию, стреляющую ракетами по нашему союзнику», — отметил он.
В свою очередь, Брэд Шерман назвал каждую ракету, выпущенную ХАМАС, «военным преступлением» и поддержал заявление Байдена о праве Израиля на самооборону.
«Мы скорбим о погибших израильтянах и палестинцах. Но мы не можем принимать за чистую монету сообщения о гибели палестинцев, поскольку они исходят от ХАМАС — террористической организации, признанной таковой как в США, так и в ЕС», — закончил он.
Горячая точка
Выступление пропалестинских членов Конгресса было спровоцировано заявлениями Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Они поддержали действия Израиля по подавлению ХАМАС, охарактеризовав их как самооборону.
Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.
#masjid #al_aksa— Raja Mir ???????? (@RajaMir14) May 9, 2021
May Allah keep every Palestine ???????? safe ..! pic.twitter.com/u6DUon8xCw
Палестинская организация ХАМАС, в свою очередь, потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.
Подобный обмен «любезностями» привел к тому, что палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— PM of Israel (@IsraeliPM) May 11, 2021
"We are in the midst of a major campaign – Operation Guardian of the Walls. Yesterday and today, the IDF attacked hundreds of Hamas and Islamic Jihad terrorist targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ET7KzCGOFs
14 мая сообщалось о 122 убитых и более чем 900 раненых арабов. При этом в результате продолжающихся ракетных обстрелов ХАМАС погибли 9 израильтян.