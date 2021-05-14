Ковальчук дала совет поссорившемуся с родителями Фриске Шепелеву

Москва, 14 мая. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук прокомментировала отношения Дмитрия Шепелева с родителями покойной певицы Жанны Фриске. Она раскритиковала телеведущего.

Исполнительница предпочитает хранить молчание и не комментировать публично отношения Шепелева с родственниками скончавшейся подруги. Ковальчук до сих пор не может смириться с тем фактом, что Фриске умерла. Певица пребывает в ужасе от действий бывшего возлюбленного ее коллеги по группе «Блестящие». Телеведущий не дает бывшим теще и тестю видеться с сыном Платоном, они в ссоре.

«Диме надо было, вопреки всему, найти в себе моральные силы, чтобы дать возможность Платону встречаться с бабушкой и дедушкой», — такой совет дала звезде Ковальчук в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Телеведущий пропускает мимо ушей замечания знаменитостей. Он продолжает жить обычной жизнью и общаться с поклонниками в Instagram, где делится эксклюзивной информацией о себе. Так, в разговоре с подписчиками он вспомнил необычный факт: ему довелось поцеловать супермодель Наоми Кэмпбелл.