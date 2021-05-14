Кедми назвал единственное условие окончания палестино-израильского противостояния

Москва, 14 мая. Взаимные ракетные обстрелы между Израилем и движением ХАМАС продлятся еще как минимум два-три дня, считает израильский военный эксперт Яков Кедми.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ отказался от краткосрочного перемирия с палестинским движением ХАМАС. Израильские военные в ответ на непрекращающиеся обстрелы готовят план проведения наземной операции в секторе Газа. Документ находится на согласовании в правительстве.

Кедми считает, что очередное палестино-израильское противостояние перейдет в состояние замороженного конфликта. Что касается военных действий, то они прекратятся лишь при одном условии. Стороны должны понять, что доказали друг другу свои стойкость и мужество, передает «МК».

«Стороны будут продолжать массированные ракетные обстрелы до тех пор, пока не придут к выводу, что нанесенных ударов вполне достаточно для укрепления своего авторитета», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель осудила ракетные обстрелы израильской территории и назвала их террористическими атаками. Она заявила, что подобные агрессивные действия ничто не может оправдать. Стоит напомнить, что Израиль начал воздушную и наземную операции против ХАМАС. ВВС страны нанесли удар по нескольким складам с оружием. Все пораженные цели принадлежат палестинским радикалам.