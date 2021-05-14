Журналистка Шафран сравнила ПАСЕ с «советским колхозом»

Москва, 14 мая. России следует покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы, если нападки западных стран не прекратятся. Об этом высказалась известная журналистка Анна Шафран.

Представительница СМИ сравнила организацию с советским колхозом, потому что она не представляет обычных граждан. Шафран поддержала идею главы делегации РФ в ПАСЕ Петра Толстого. Дипломат ранее предложил покинуть организацию. По словам журналистки, Россия — не Украина. Москве не нужно доказывать свою принадлежность Европе.

Россия должна сохранять членство в ПАСЕ только до тех пор, пока оно позволяет защищать интересы государства и граждан страны, рассуждает Шафран. Журналистка отметила, что западные политики в организации представляют интересы Вашингтона, но не соотечественников.

«А ПАСЕ — оно как советский колхоз: вроде все народное, а на самом деле — ничье», — написала эксперт в Telegram-канале.

Анна Шафран подчеркнула, что двусторонние контакты с европейскими странами у России получаются гораздо лучше. Петр Толстой ранее предупредил о выходе страны из ПАСЕ. Россия может принять такое решение в случае дискриминации по отношению к делегации. Дипломат напомнил, что страна уже покидала организацию.