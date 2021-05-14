Американец получил срок за съемку обучающего видео для террористов

Сент-Огастин, 14 мая. Мужчина, снявший видео для запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, в котором поделился информацией о создании бомб, признал себя виновным по обвинению в терроризме. Об этом сообщает агентство NBC News.

31-летний Ромео Ксавьер Лэнгхорн из города Сент-Огастин, штат Флорида, признал себя виновным по обвинению в попытке оказать экономическую и материальную поддержку иностранной террористической организации.

Обвинение было вынесено на основании видео, в котором описывается, как использовать триперекись ацетона (TATP) — взрывчатое вещество, используемое для создания бомб.

Лэнгхорн признался, что присягнул на верность ИГ1, а в 2018 году выразил заинтересованность в создании обучающих видеороликов для того, чтобы помочь террористам создавать бомбы с использованием триперекиси ацетона.

После этого преступник дал указания по созданию бомбы члену ИГ, который, как выяснилось позже, являлся сотрудником ФБР. Лэнгхорн также сообщил агенту ФБР под прикрытием, что должно быть в видео и какие слова нужно использовать, чтобы контент не удалили. Мужчина загрузил две версии видео на сайт BitChute, однако из соображений безопасности рецепт взрывчатки был изменен.

В соглашении о признании вины не указывается срок тюремного заключения, но обвинение по указанным статьям влечет до 20 лет тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.