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14 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
Все новости

Американец получил срок за съемку обучающего видео для террористов

Весь мир
Американец получил срок за съемку обучающего видео для террористов
PrScr YouTube  /  Film Riot

Сент-Огастин, 14 мая. Мужчина, снявший видео для запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, в котором поделился информацией о создании бомб, признал себя виновным по обвинению в терроризме. Об этом сообщает агентство NBC News.

31-летний Ромео Ксавьер Лэнгхорн из города Сент-Огастин, штат Флорида, признал себя виновным по обвинению в попытке оказать экономическую и материальную поддержку иностранной террористической организации.

Обвинение было вынесено на основании видео, в котором описывается, как использовать триперекись ацетона (TATP) — взрывчатое вещество, используемое для создания бомб.

Лэнгхорн признался, что присягнул на верность ИГ1, а в 2018 году выразил заинтересованность в создании обучающих видеороликов для того, чтобы помочь террористам создавать бомбы с использованием триперекиси ацетона.

После этого преступник дал указания по созданию бомбы члену ИГ, который, как выяснилось позже, являлся сотрудником ФБР. Лэнгхорн также сообщил агенту ФБР под прикрытием, что должно быть в видео и какие слова нужно использовать, чтобы контент не удалили. Мужчина загрузил две версии видео на сайт BitChute, однако из соображений безопасности рецепт взрывчатки был изменен.

В соглашении о признании вины не указывается срок тюремного заключения, но обвинение по указанным статьям влечет до 20 лет тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

сша иг терроризм
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