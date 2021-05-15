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15 мая 09:33
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новостей
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
Общество
Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России
08:51
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к порталу 4PDA по решению Мосгорсуда
08:50
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Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы

Украина
Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Все так называемые герои Украины, на чьих штыках поднимался Майдан, являются законченными негодяями. Об этом в интервью ФАН заявил основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Бывшему депутату Верховной Рады, экс-командир батальона «Донбасс» Семену Семенченко сообщили о подозрении в обстреле офиса телеканала «112 Украина» в 2019 году. Об этом 14 мая сообщалось на сайте Службы безопасности Украины. По данным ведомства, политик организовал обстрел во время избирательной кампании в Верховную раду.

Кроме того, первоначальный план злоумышленников был еще более чудовищным. Оказывается, Семенченко вместе с подельниками хотел подогнать к зданию телеканала начиненный взрывчаткой автомобиль и подорвать его. 

«По первоначальному замыслу организатора исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Затем для сокрытия исполнителей и организатора было принято решение совершить террористический акт — обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении СБУ.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины Семенченко и двум исполнителям обстрела здания сообщили о подозрении по статье «Террористический акт». Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
wikipedia.org  / VOA

Общественный деятель Герман Владимиров прокомментировал решение СБУ обвинить бывшего комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко в терроризме. Он не удивился, что очередной «герой Украины» оказался террористом. По его словам, произошло это из-за того, что бывший нардеп Рады не смог встроиться в систему, как это сделали украинские националисты и полевые командиры нацбатов Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош.

«Неудивительно, что Семенченко стал фигурантом дела о терроризме. Мы помним истории, связанные с батальоном «Торнадо». Всем этим личностям не удалось встроиться в новую систему, которая сегодня строится на Украине. Например, Белецкому и уже фактически напоминаемому Ярошу удалось добиться того, чтобы их никто не трогал. Проще говоря, они стали частью системы. А Семенченко и всякие разные другие так называемые командиры решили, что могут действовать сами. Поэтому результат налицо», — сказал собеседник ФАН.

Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
vk.com  / nikolaevich78

Герман Владимиров не исключил, что вскоре могут последовать аресты и других так называемых командиров различных националистических батальонов, принимающих участие в войне против Донецкой и Луганской народный республик.

«Нужно понимать, что Украина — уникальная площадка, где негодяи делятся на две категории. К низшей принадлежит как раз Семен Семенченко, из которого украинские сегодня власти сделали козла отпущения. Я считаю, что все так называемые герои Украины, на чьих кровавых штыках поднимался Майдан, являются в той или иной степени злодеями, законченными негодяями, у которых нет ни морали, ни нравственности. Они действуют в личных интересах, главной целью которых является обогащение. Думаю, что будут еще аресты других украинских командиров. Сегодня Украина пытается позиционировать себя в качестве правового государства, поэтому властям необходимы такие люди и такие уголовные дела», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политолог Ростислав Ищенко предрек Украине скорый распад.

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