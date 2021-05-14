Милонов надеется, что Вячеслав Макаров станет полезен для петербуржцев в Госдуме

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14 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
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Милонов надеется, что Вячеслав Макаров станет полезен для петербуржцев в Госдуме

Политика
Милонов надеется, что Вячеслав Макаров станет полезен для петербуржцев в Госдуме
Федеральное агентство новостей  /  Zamir Usmanov/Global Look Press/duma.gov.ru

Видные политики страны время от времени меняют место своей работы на благо избирателей, и это нормально. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров не будет баллотироваться в городской парламент на новый депутатский срок. Согласно источнику ФАН в ближайшем окружении депутата, вместо этого на предстоящих выборах в сентябре он возглавит региональный список «Единой России» в Государственную думу.

«Некоторые политики в Санкт-Петербурге — и среди них сам Вячеслав Серафимович — хотели нагнать побольше интриги относительно его депутатского будущего, — заметил Милонов. — Однако всем уже все было понятно: руководство партии и губернатор города сказали петербургскому спикеру, что он отправляется на новую работу в Москву, и тот будет вынужден подчиниться. Это вопрос партийной дисциплины, поскольку Вячеслав Серафимович является членом «Единой России».

Парламентарий отметил, что Макаров «достаточно побыл» председателем Законодательного собрания города, поскольку он занимает этот пост с 2011 года.

«Целых два срока — этого достаточно, — подчеркнул депутат. — Полагаю, осенью нас ждет серьезное обновление петербургского парламента».

Собеседник ФАН также прокомментировал версию, согласно которой спикер ЗакСа покидает свой пост из-за конфликта с губернатором Александром Бегловым.

Милонов надеется, что Вячеслав Макаров станет полезен для петербуржцев в Госдуме
Федеральное агентство новостей  / 

«Александр Дмитриевич — член команды президента России, — заметил Милонов. — Зная его уже больше 20 лет, могу сказать, что работать с ним всегда очень комфортно. И это надо ценить! Но Вячеслав Серафимович, судя по всему, чересчур пассионарный человек, и после работы с Георгием Полтавченко (который всегда был очень «спокойным» политиком) он не смог принять сверхактивность Беглова и правильно сориентироваться в новых реалиях».

В противовес Макарову депутат привел пример его предшественника Вадима Тюльпанова, который «сумел ужиться с харизматическим лидером», которым являлась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

«Увы, команда Вячеслава Серафимовича не пошла по этому пути, — вздохнул парламентарий. — И, в общем-то, уже два года назад всем стало ясно, к чему это приведет».

Собеседник ФАН посоветовал Макарову идти в Госдуму не по партийным спискам, а по одномандатному округу, раз он считает себя «таким сильным политиком».

«Идти по списку значит отдать все лавры своего избрания партии, — заметил Милонов. — А так он докажет всем, что умеет выстраивать диалог с обществом — это очень важно! Но в любом случае я надеюсь, что Вячеслав Серафимович, оказавшись в парламенте, сумеет быть полезным для петербуржцев».

россия милонов матвиенко полтавченко тюльпанов спб заксобрание макаров беглов закс петербурга
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Все новости / Политика / Милонов надеется, что Вячеслав Макаров станет полезен для петербуржцев в Госдуме
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