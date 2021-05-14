Милонов надеется, что Вячеслав Макаров станет полезен для петербуржцев в Госдуме

Видные политики страны время от времени меняют место своей работы на благо избирателей, и это нормально. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров не будет баллотироваться в городской парламент на новый депутатский срок. Согласно источнику ФАН в ближайшем окружении депутата, вместо этого на предстоящих выборах в сентябре он возглавит региональный список «Единой России» в Государственную думу.

«Некоторые политики в Санкт-Петербурге — и среди них сам Вячеслав Серафимович — хотели нагнать побольше интриги относительно его депутатского будущего, — заметил Милонов. — Однако всем уже все было понятно: руководство партии и губернатор города сказали петербургскому спикеру, что он отправляется на новую работу в Москву, и тот будет вынужден подчиниться. Это вопрос партийной дисциплины, поскольку Вячеслав Серафимович является членом «Единой России».

Парламентарий отметил, что Макаров «достаточно побыл» председателем Законодательного собрания города, поскольку он занимает этот пост с 2011 года.

«Целых два срока — этого достаточно, — подчеркнул депутат. — Полагаю, осенью нас ждет серьезное обновление петербургского парламента».

Собеседник ФАН также прокомментировал версию, согласно которой спикер ЗакСа покидает свой пост из-за конфликта с губернатором Александром Бегловым.

Федеральное агентство новостей /

«Александр Дмитриевич — член команды президента России, — заметил Милонов. — Зная его уже больше 20 лет, могу сказать, что работать с ним всегда очень комфортно. И это надо ценить! Но Вячеслав Серафимович, судя по всему, чересчур пассионарный человек, и после работы с Георгием Полтавченко (который всегда был очень «спокойным» политиком) он не смог принять сверхактивность Беглова и правильно сориентироваться в новых реалиях».

В противовес Макарову депутат привел пример его предшественника Вадима Тюльпанова, который «сумел ужиться с харизматическим лидером», которым являлась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

«Увы, команда Вячеслава Серафимовича не пошла по этому пути, — вздохнул парламентарий. — И, в общем-то, уже два года назад всем стало ясно, к чему это приведет».

Собеседник ФАН посоветовал Макарову идти в Госдуму не по партийным спискам, а по одномандатному округу, раз он считает себя «таким сильным политиком».