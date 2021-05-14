Медсестра из Тулы Татьяна Дагаева спасла пассажиров свадебной машины после ДТП

Тула, 14 мая. Поздравления с Днем медицинской сестры звучали на завершающейся неделе для всех представительниц этой профессии.

Медсестра Тульского клинико-диагностического центра Татьяна Дагаева не стала исключением. Коллеги, друзья и родные, отмечая ее профессиональные заслуги, обязательно говорят о постоянной готовности применить навыки и помочь людям в нерабочее время. В свой выходной день Татьяна стала случайным очевидцем серьезного ДТП и приняла участие в спасении пострадавших.

«Мы поехали за город, только въехали в лесной массив в Дубенском районе Тульской области. Трасса была абсолютно свободной. Внезапно услышали грохот, поняли, что авария на дороге. Две машины столкнулись лоб в лоб. Одна из них была свадебной, там ехали жених с невестой. У жениха оказались выбиты зубы, невеста держалась за грудь, видимо, был ушиб грудной клетки. И на переднем сиденье была женщина, ее сильно зажало», — рассказала ФАН о событиях того дня Татьяна Дагаева.

Профессиональная привычка Татьяны всегда держать под рукой необходимые медикаменты и готовность оказать первую медицинскую помощь, возможно, спасли в этот момент жизнь участнице ДТП.

«У женщины был болевой шок, она могла погибнуть от этого. В аптечке нашла жидкий анальгин, дала пострадавшей его выпить. Внутривенно сделали ей укол, обезболили. Прибыла скорая, приехали спасатели. Всем оказали помощь, все были живы», — делится воспоминаниями Татьяна Дагаева.

Медсестра с 30-летним стажем, она не впервые столкнулась с такой ситуацией, когда требовалось своевременное оказание медицинской помощи.

«На рынке у мужчины внезапно случился приступ эпилепсии. Он бился головой об асфальт. Я была на восьмом месяце беременности. Просто села на него сверху, придерживала голову. Потом люди уже подошли, когда стали понимать, что беременная женщина оказывает помощь», — вспомнила для ФАН одно из происшествий Татьяна.

У Татьяны Дагаевой, помимо медицинского, высшее экономическое образование, причем с красным дипломом. Но медицину считает призванием, поэтому не может представить себя вне этой профессии.

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