Медсестра из Тулы Татьяна Дагаева спасла пассажиров свадебной машины после ДТП

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14 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
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Медсестра из Тулы Татьяна Дагаева спасла пассажиров свадебной машины после ДТП

Общество
Медсестра из Тулы Татьяна Дагаева спасла пассажиров свадебной машины после ДТП
Фото из личного архива Татьяны Дагаевой  / 

Тула, 14 мая. Поздравления с Днем медицинской сестры звучали на завершающейся неделе для всех представительниц этой профессии.

Медсестра Тульского клинико-диагностического центра Татьяна Дагаева не стала исключением. Коллеги, друзья и родные, отмечая ее профессиональные заслуги, обязательно говорят о постоянной готовности применить навыки и помочь людям в нерабочее время. В свой выходной день Татьяна стала случайным очевидцем серьезного ДТП и приняла участие в спасении пострадавших.

«Мы поехали за город, только въехали в лесной массив в Дубенском районе Тульской области. Трасса была абсолютно свободной. Внезапно услышали грохот, поняли, что авария на дороге. Две машины столкнулись лоб в лоб. Одна из них была свадебной, там ехали жених с невестой. У жениха оказались выбиты зубы, невеста держалась за грудь, видимо, был ушиб грудной клетки. И на переднем сиденье была женщина, ее сильно зажало», — рассказала ФАН о событиях того дня Татьяна Дагаева.

Профессиональная привычка Татьяны всегда держать под рукой необходимые медикаменты и готовность оказать первую медицинскую помощь, возможно, спасли в этот момент жизнь участнице ДТП.

«У женщины был болевой шок, она могла погибнуть от этого. В аптечке нашла жидкий анальгин, дала пострадавшей его выпить. Внутривенно сделали ей укол, обезболили. Прибыла скорая, приехали спасатели. Всем оказали помощь, все были живы», — делится воспоминаниями Татьяна Дагаева.

Медсестра с 30-летним стажем, она не впервые столкнулась с такой ситуацией, когда требовалось своевременное оказание медицинской помощи.

«На рынке у мужчины внезапно случился приступ эпилепсии. Он бился головой об асфальт. Я была на восьмом месяце беременности. Просто села на него сверху, придерживала голову. Потом люди уже подошли, когда стали понимать, что беременная женщина оказывает помощь», — вспомнила для ФАН одно из происшествий Татьяна.

У Татьяны Дагаевой, помимо медицинского, высшее экономическое образование, причем с красным дипломом. Но медицину считает призванием, поэтому не может представить себя вне этой профессии.

Ранее ФАН рассказал о том, чем тульский регион привлекателен для медиков из других областей.

россия тульская область хорошие новости россии просто герой
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Все новости / Общество / Медсестра из Тулы Татьяна Дагаева спасла пассажиров свадебной машины после ДТП
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