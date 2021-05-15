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15 мая 04:59
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новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
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Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов

Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
фото из личного архива Николая Григорьева  / 

Государство должно поддерживать отечественных творцов, которые могут создавать фильмы высоко уровня. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что ряд российских кинотеатров отказались показывать на своих экранах фильмы студий Universal и Warner Bros. Причиной этого стало желание дистрибьютора получать больше выручки.

«Это элемент торговли. Когда стороны ведут достаточно жесткие переговоры, они предпринимают определенные демарши для того, чтобы получить более интересные финансовые условия. Я, конечно, будущего не знаю, но более чем уверен, что впоследствии стороны продолжат сотрудничество. Ни один бизнесмен не захочет терять любой рынок размером больше государства Монако», — сообщил специалист.

Николай Григорьев также отметил, что пойти на подобный шаг нашим бизнесменам наверняка было трудно.

«Кинотеатры сегодня существуют для того, чтобы приносить прибыль. К огромному сожалению, исходя из общего уровня кинематографа, начиная со сценариев и заканчивая воплощением на экране, западные фильмы приносят больше денег», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
politexpert.net  / Евгений Зайцев

В завершение он подчеркнул, что в первую очередь в России внимание необходимо уделять отечественной киноиндустрии.

«Государство должно поддерживать творцов, которые могут создавать картины высокого уровня. У нас есть такие мастера. Я не могу не вспомнить того же Бекмамбетова, который поехал в Голливуд и великолепно там работал. Люди, которые могут снять классное кино, у нас есть. Их талант необходимо использовать для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС.

григорьев маркетолог
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