Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов

Государство должно поддерживать отечественных творцов, которые могут создавать фильмы высоко уровня. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что ряд российских кинотеатров отказались показывать на своих экранах фильмы студий Universal и Warner Bros. Причиной этого стало желание дистрибьютора получать больше выручки.

«Это элемент торговли. Когда стороны ведут достаточно жесткие переговоры, они предпринимают определенные демарши для того, чтобы получить более интересные финансовые условия. Я, конечно, будущего не знаю, но более чем уверен, что впоследствии стороны продолжат сотрудничество. Ни один бизнесмен не захочет терять любой рынок размером больше государства Монако», — сообщил специалист.

Николай Григорьев также отметил, что пойти на подобный шаг нашим бизнесменам наверняка было трудно.

«Кинотеатры сегодня существуют для того, чтобы приносить прибыль. К огромному сожалению, исходя из общего уровня кинематографа, начиная со сценариев и заканчивая воплощением на экране, западные фильмы приносят больше денег», — пояснил собеседник ФАН.

politexpert.net / Евгений Зайцев

В завершение он подчеркнул, что в первую очередь в России внимание необходимо уделять отечественной киноиндустрии.

«Государство должно поддерживать творцов, которые могут создавать картины высокого уровня. У нас есть такие мастера. Я не могу не вспомнить того же Бекмамбетова, который поехал в Голливуд и великолепно там работал. Люди, которые могут снять классное кино, у нас есть. Их талант необходимо использовать для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС.