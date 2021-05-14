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14 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
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Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта

  /   Обновлено: 14 мая 2021 21:12
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 14 мая. Украинские войска обстреляли Донецк, разрушены жилые дома. Штаб ООС усиливает работу по дискредитации республик. Киев готовит новые провокации у линии соприкосновения. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. По ДНР киевские силовики били из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а также применяли зенитные установки. Три жилых дома в Донецке получили повреждения в результате обстрелов. По четырем поселкам ЛНР украинские «освободители» вели огонь преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия.

Киев готовит новые провокации

Две диверсионно-разведывательные группы бойцов Вооруженных сил Украины доставлены в районы Светлодарска и Мироновского, сообщает разведка армейского корпуса ЛНР. По информации луганчан, целью диверсантов является подготовка и проведение провокаций в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В качестве аргументов в Луганске приводят данные о том, что группы снабдили запасами продуктов питания на три дня и вооружили легкими 60-мм минометами иностранного производства и боеприпасами к ним. Кроме того, уточняют в Народной милиции ЛНР, доставляли диверсантов автомобили с символикой украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Штаб ООС усилит работу по дискредитации республик

Американские кураторы недовольны пропагандистской работой пресс-центра штаба Операции объединенных сил, сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на данные источника. Причиной недовольства стала жалоба представителей редакции Associated Press, которые заявили о саботировании сотрудниками пресс-центра силовой операции редакционных заданий американцев. В связи с поступившей жалобой командование ООС решило на временной основе закрепить за своей пресс-службой офицеров 74-го Центра информационно-психологических операций ССО ВСУ. Перед последними стоит также задача активизировать производство контента, дискредитирующего республики Донбасса и их защитников. В связи с этим в Донецке ожидают увеличения количества фейковых новостей с украинской стороны.

ВСУ понесли большие потери

В Донецке сообщили подробности инцидента, произошедшего на подконтрольной ВСУ территории 12 мая. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 из состава 93-й отдельной механизированной бригады подорвался на минных заграждениях, в результате чего погибли сразу трое военнослужащих украинской армии, еще пятеро получили серьезные ранения. Машина взлетела на воздух во время подвоза на позиции ВСУ боеприпасов. Кроме человеческих потерь, в результате подрыва уничтожены три дорогостоящие американские радиостанции Harris и несколько снайперских винтовок с тепловизионными прицелами Archer.

днр всу донбасс украина лнр
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