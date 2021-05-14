Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта

Донбасс, 14 мая. Украинские войска обстреляли Донецк, разрушены жилые дома. Штаб ООС усиливает работу по дискредитации республик. Киев готовит новые провокации у линии соприкосновения. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. По ДНР киевские силовики били из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а также применяли зенитные установки. Три жилых дома в Донецке получили повреждения в результате обстрелов. По четырем поселкам ЛНР украинские «освободители» вели огонь преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия.

Киев готовит новые провокации

Две диверсионно-разведывательные группы бойцов Вооруженных сил Украины доставлены в районы Светлодарска и Мироновского, сообщает разведка армейского корпуса ЛНР. По информации луганчан, целью диверсантов является подготовка и проведение провокаций в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В качестве аргументов в Луганске приводят данные о том, что группы снабдили запасами продуктов питания на три дня и вооружили легкими 60-мм минометами иностранного производства и боеприпасами к ним. Кроме того, уточняют в Народной милиции ЛНР, доставляли диверсантов автомобили с символикой украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Штаб ООС усилит работу по дискредитации республик

Американские кураторы недовольны пропагандистской работой пресс-центра штаба Операции объединенных сил, сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на данные источника. Причиной недовольства стала жалоба представителей редакции Associated Press, которые заявили о саботировании сотрудниками пресс-центра силовой операции редакционных заданий американцев. В связи с поступившей жалобой командование ООС решило на временной основе закрепить за своей пресс-службой офицеров 74-го Центра информационно-психологических операций ССО ВСУ. Перед последними стоит также задача активизировать производство контента, дискредитирующего республики Донбасса и их защитников. В связи с этим в Донецке ожидают увеличения количества фейковых новостей с украинской стороны.

ВСУ понесли большие потери

В Донецке сообщили подробности инцидента, произошедшего на подконтрольной ВСУ территории 12 мая. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 из состава 93-й отдельной механизированной бригады подорвался на минных заграждениях, в результате чего погибли сразу трое военнослужащих украинской армии, еще пятеро получили серьезные ранения. Машина взлетела на воздух во время подвоза на позиции ВСУ боеприпасов. Кроме человеческих потерь, в результате подрыва уничтожены три дорогостоящие американские радиостанции Harris и несколько снайперских винтовок с тепловизионными прицелами Archer.