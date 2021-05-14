Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран

Москва, 14 мая. Список недружественных стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Правительство России утвердило перечень недружественных государств, в котором значится две страны: США и Чехия.

«Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики», — подчеркнул Джабаров.

Ранее сообщалось, что Правительство Российской Федерации утвердило список недружественных иностранных государств, в который вошли Соединенные Штаты и Чехия.