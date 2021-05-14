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14 мая 19:55
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19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
Правительство Приморья готовит проекты, под которые получит бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко

Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
Федеральное агентство новостей

Минск, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с фермерами на рынке под Минском. Глава государства даже поторговался с одним из продавцов и предложил обменяться рогатым скотом.

Белорусский лидер вступил в диалог с фермером и обсудил с ним молоко. Лукашенко предложил «договориться» по качеству и цене. Фермер спросил, продукт какой жирности интересует президента. Президент ответил, что от 4,6 до 4,8%. Торговец похвастался своими пятью процентами, а Лукашенко заинтересовался породой животного.

«Я вам могу даже показать телочку», — сказал фермер и продемонстрировал фотографию на телефоне.

Лукашенко после увиденного предложил обменяться и отдать мужчине бычка черно-пестрой породы. Однако продавец отказался.

Президент Белоруссии в ходе визита на рынок назвал себя деревенским человеком. Лукашенко подчеркнул, что люди должны свободно реализовывать свой товар.

белоруссия лукашенко рынок фермер
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Все новости / Политика / Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
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