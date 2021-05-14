Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко

Минск, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с фермерами на рынке под Минском. Глава государства даже поторговался с одним из продавцов и предложил обменяться рогатым скотом.

Белорусский лидер вступил в диалог с фермером и обсудил с ним молоко. Лукашенко предложил «договориться» по качеству и цене. Фермер спросил, продукт какой жирности интересует президента. Президент ответил, что от 4,6 до 4,8%. Торговец похвастался своими пятью процентами, а Лукашенко заинтересовался породой животного.

«Я вам могу даже показать телочку», — сказал фермер и продемонстрировал фотографию на телефоне.

Лукашенко после увиденного предложил обменяться и отдать мужчине бычка черно-пестрой породы. Однако продавец отказался.

Президент Белоруссии в ходе визита на рынок назвал себя деревенским человеком. Лукашенко подчеркнул, что люди должны свободно реализовывать свой товар.