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14 мая 19:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
Правительство Приморья готовит проекты, под которые получит бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
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Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели

Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 14 мая. После многих лет совместной жизни певица Юлия Ковальчук все еще может удивить своего супруга певца Алексея Чумакова в постели. Артистка рассказала, как ей это удается.

После начала сольной карьеры артистка заработала репутацию скромной и сдержанной девушки. По словам Ковальчук, она просто знает, в какой ситуации и с какой стороны себя нужно подавать. Всех своих поклонниц она призвала последовать ее примеру и отказаться от скромности наедине со своим мужчиной.

«Я где надо — скромная, а где не надо — не скромная. Где не надо? Дома с мужем в постели не надо быть скромной», — откровенно рассказала исполнительница в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

По словам Ковальчук, у них с Чумаковым максимально доверительные отношения, и они не хранят друг от друга секретов. Чтобы сохранить брак идеальным, пара старается проводить как можно больше времени вместе, занимаясь общими интересами. Экс-участница группы «Блестящие» рассказала, что ее муж гениально умеет передавать эмоции.

«Я считаю, что Леша умеет гениально передавать чувства. Иногда он делает это так точно, что прямо до слез. При этом Леша может меня защитить. Вообще, он страшен в гневе, поэтому никому не советую Лешу злить», — поделилась семейными тайнами Юлия Ковальчук.

Певица по праву считается одной из самых счастливых артисток в отечественном шоу-бизнесе. Больше 13 лет она живет в крепком браке с Алексеем Чумаковым и воспитывает дочь Амелию. Недавно в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео из отпуска. На кадрах видно, как трехлетняя наследница звезды клеит «омолаживающие» стики маме на лицо.

youtube ковальчук чумаков Откройте, Давид!
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
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