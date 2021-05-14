Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели

Москва, 14 мая. После многих лет совместной жизни певица Юлия Ковальчук все еще может удивить своего супруга певца Алексея Чумакова в постели. Артистка рассказала, как ей это удается.

После начала сольной карьеры артистка заработала репутацию скромной и сдержанной девушки. По словам Ковальчук, она просто знает, в какой ситуации и с какой стороны себя нужно подавать. Всех своих поклонниц она призвала последовать ее примеру и отказаться от скромности наедине со своим мужчиной.

«Я где надо — скромная, а где не надо — не скромная. Где не надо? Дома с мужем в постели не надо быть скромной», — откровенно рассказала исполнительница в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

По словам Ковальчук, у них с Чумаковым максимально доверительные отношения, и они не хранят друг от друга секретов. Чтобы сохранить брак идеальным, пара старается проводить как можно больше времени вместе, занимаясь общими интересами. Экс-участница группы «Блестящие» рассказала, что ее муж гениально умеет передавать эмоции.

«Я считаю, что Леша умеет гениально передавать чувства. Иногда он делает это так точно, что прямо до слез. При этом Леша может меня защитить. Вообще, он страшен в гневе, поэтому никому не советую Лешу злить», — поделилась семейными тайнами Юлия Ковальчук.

Певица по праву считается одной из самых счастливых артисток в отечественном шоу-бизнесе. Больше 13 лет она живет в крепком браке с Алексеем Чумаковым и воспитывает дочь Амелию. Недавно в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео из отпуска. На кадрах видно, как трехлетняя наследница звезды клеит «омолаживающие» стики маме на лицо.