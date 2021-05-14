Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине

Киев, 14 мая. Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко оценил слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в антипод России.

Накануне украинские власти отправили под домашний арест на два месяца главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Политик подозревается в государственной измене. Его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Президент России Владимир Путин указал на попытки официального Киева вменять вину украинским оппозиционерам за сотрудничество с Москвой. Глава государства рассказал о «совершенно очевидной зачистке политического поля» в соседней стране и обратил внимание на превращение Незалежной в антипод России.

Речь Владимира Путина в беседе с ФАН прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Президент России мягко выразился в адрес официального Киева, считает экс-парламентарий. Однако «терпение России и президента Российской Федерации на волоске», оно заканчивается. Власти Украины уже почти разорвали связь с Москвой и окончательно разрушить взаимоотношения может военный удар, пояснил Журавко.

«Власть украинская уже практически на волоске, с такими действиями, которые они делают. Про демократию уже нечего говорить, на Украине демократия отсутствует», — сказал собеседник ФАН.

Владимир Путин говорил о всей политической ситуации на Украине, убежден бывший депутат Рады. Президент подразумевал оппозиционные силы страны, когда комментировал арест Виктора Медведчука, объяснил Журавко. По его словам, украинские репрессии в дальнейшем могут затронуть оппозиционных блогеров и все политические силы, которые в той или иной степени критикуют руководство страны.

«На сегодняшний день, ящик Пандоры уже открыт до конца. Я думаю, что будут страдать все оппозиционные блогеры. А уже есть такие признаки и действия сегодняшней власти. Это будут страдать все политические силы, которые как-то мало или средне возражают сегодняшней власти. А зачистка будет и местных оппозиционных сил. То есть будем говорить так, что 37-е года, в той ситуации, которые сегодня есть, они будут отдыхать. Как только американский сапог до конца станет на Украине, официально или неофициально, вот тогда пойдет тотальная зачистка», — добавил экс-парламентарий.

Ранее Виктор Медведчук в зале суда раскритиковал действия украинских властей. Нардеп в ходе заседания заявил о своем праве придерживаться позиции, противоположной официальной линии.