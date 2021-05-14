Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову

Москва, 14 мая. Боец MMA прокомментировал высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о карьере экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Магомед Исмаилов в Instagram-аккаунте отреагировал на слова Рамзана Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова проектом промоушена UFC и предложил завершившему карьеру спортсмену подраться с любым бойцом из клуба «Ахмат». Глава Чечни отметил, что готов заплатить непобежденному спортсмену «любой» гонорар за участие в поединке.

«Я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб — проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремленности, трудолюбия и дисциплины», — подчеркнул Исмаилов.

Боец смешанных единоборств убежден, что Нурмагомедов победил бы любого, если бы остался в MMA. Исмаилов назвал экс-чемпиона UFC в легком весе «парнишкой с гор», который добился успеха благодаря трудолюбию.

Ранее американский боец MMA Тони Фергюсон оскорбил Хабиба Нурмагомедова. Он обозвал бывшего чемпиона UFC во время пресс-конференции перед турниром в Хьюстоне.